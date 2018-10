El Suprem decidirà el 5 de novembre qui paga finalment l'impost sobre les hipoteques

El Tribunal Suprem prendrà una decisió definitiva sobre qui ha de pagar els impostos de les hipoteques el proper 5 de novembre. Fins llavors continuarà la inseguretat jurídica entre la banca i els consumidors. La decisió s'ha pres en una reunió d'urgència entre el president del Suprem, Carlos Lesmes, i el president de la sala que ha paralitzat la polèmica sentència sobre les hipoteques del dijous passat, que va suposar un terrabastall a la borsa. Lesmes va decidir cridar a capítol el president de la sala, Luís Maria Díez-Picazo, durant el cap de setmana. En la reunió, que ha durat tres hores i mitja, també hi ha participat el vicepresident del Suprem, Ángel Juanes, i els sis magistrats que van prendre la decisió, paralitzada el divendres arran de la "repercussió econòmica i social" de la mesura.

En la reunió, a més d'acordar que el ple integrat per 31 magistrats que prendrà una decisió definitiva serà el 5 de novembre, s'han refermat en què la sentència del dijous passat és ferma "i no susceptible a revisió". Ara bé, tots els recursos restants sobre aquesta temàtica s'hauran de resoldre en ple -integrat per 31 magistrats en lloc dels 6 de la secció que va elaborar la sentència de dijous-, en què es pot decidir que es torna a la jurisprudència anterior i que haurà de continuar sent el client qui paga l'impost sobre els actes jurídics documentats que grava les escriptures públiques que documenten els préstecs amb garantia hipotecària.

El que avancen també com a novetat és que, a més de la sentència de dijous, la secció segona de la sala contenciosa-administrativa del Suprem va efectuar també dues sentències més que encara no s'han notificat. Fonts jurídiques apunten que anirien en el mateix sentit, és a dir, que l'impost l'ha de pagar el banc. Aquestes sentències tampoc es paralitzen.

Finalment, Lesmes assegura en un comunicat que els sis magistrats que van notificar la sentència dijous "han actuat en tot moment amb independència, professionalitat i competència tècnica en la interpretació i aplicació de la llei i amb escrupolós respecte a les normes processals en aquest cas". Assenyala també, però, que el president de la sala, Díez-Picazo, també està fent servir les seves "atribucions legals" per portar al ple aquest polèmic tema.

Diferents associacions judicials han qüestionat el paper de Díez-Picazo i dues d'elles, Jutges per la democràcia i la Unió Professista de Fiscals (UPFiscals), n'exigeixen la dimissió per crear "alarma social" i plegar-se als interessos dels bancs, posant en qüestió així la independència del Poder Judicial.