El Suprem dubta ara si els bancs han de pagar l'impost de les hipoteques i fixarà una postura definitiva en uns dies

Gir inesperat del Tribunal Suprem, que ara posa en dubte que els bancs hagin d'acabar pagant l'impost sobre les hipoteques. El president de la sala contenciosa-administrativa del Suprem, Luis María Díez-Picazo Giménez, ha ordenat que sigui el ple -format per 31 magistrats-, i no la secció segona d'aquesta sala -integrada per sis jutges-, la que porti ara els pròxims casos sobre el tema i decideixi una posició definitiva. Vista "l'enorme repercussió econòmica i social" de la resolució, que suposa un impacte de milers de milions d'euros per a la banca espanyola, Díez-Picazo Giménez considera que cal que 31 jutges, els que conformen aquesta sala, es revisin els pròxims casos.

En d'altres paraules, el que diu el president de la sala és que es paralitzen tots els recursos pendents sobre aquest tema i que serà el ple encarregat de prendre una decisió definitiva. És a dir, la sentència anunciada dijous no se suspèn, però si que es pot veure alterada per les decisions que es prenguin en el ple els pròxims dies. El que genera ara mateix és una gran inseguretat jurídica perquè es tracta d'un tema en què ja hi ha múltiples jurisprudència al Suprem. A principis d'any deia que era el client qui havia de pagar els impostos, mentre que ahir va decidir rectificar i va considerar que era la banca qui havia de pactar. Ara, 24 hores després, torna a recular i deixa en l'aire els efectes sobre la decisió d'ahir, és a dir, qui ha de pagar aquest impost.

La sentència d'ahir del Suprem determinava que els diners pagats fins ara pels clients -coneguts com a impost sobre actes jurídics documentats- els havien de pagar els bancs i ho justificava amb l’argument que defensaven les associacions de consumidors i usuaris bancaris: l’únic interessat a inscriure l’operació i elevar-la a escriptura pública, per poder recuperar els diners en cas d’impagament, és l’entitat que fa el préstec. En altres paraules, considerava que es tracta d’un impost que imposa i beneficia el prestador i, per tant, qui l’ha de pagar són els bancs.