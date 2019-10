Twitter no s’atreveix amb Trump

“Volem deixar clar que els comptes dels líders mundials no estan totalment per sobre de les nostres polítiques”. Amb aquest missatge, Twitter intentava calmar dimarts les crítiques dels que culpen la xarxa de tolerar els missatges d’odi quan surten dels comptes dels personatges més poderosos del món. La companyia va actualitzar les normes amb les piulades de líders mundials per la pressió rebuda perquè directament elimini el compte del president dels Estats Units, Donald Trump, per incendiari. Els canvis arriben després d’una dura campanya de la senadora demòcrata Kamala Harris. La candidata a les primàries del partit va enviar una carta al mateix conseller delegat de Twitter, Jack Dorsey, amb sis tuits de Trump en què el republicà “assetjava” oponents polítics o incitava a la violència per evitar el seu impeachment al Congrés.

En un article al seu blog, Twitter va respondre a l’enuig de Harris assegurant que bloquejarà qualsevol piulada que promogui el terrorisme i els continguts de pornografia infantil, que publiqui informació privada com telèfons o adreces d’una altra persona, comparteixi fotografies privades d’un tercer, encoratgi a autolesionar-se o faci una amenaça clara i directa de violència contra algú. En aquest últim punt, però, a la xarxa social se li va escapar un parèntesi. L’empresa matisava que quan es tracta d’enfrontaments a través d’internet “el context importa”, sobretot si es tracta del president d’una potència mundial. “Les interaccions directes amb personatges públics i/o comentaris polítics o sobre afers exteriors probablement no seran bloquejades”, admetia en el comunicat.

Trump és un usuari a qui segueixen a Twitter prop de 66 milions de persones i és hiperactiu a la xarxa. Tant, que ha fet molts dels seus anuncis a través de la xarxa social abans de comunicar-los per qualsevol altre canal. També és la seva via preferida per criticar i denunciar altres personatges públics o col·lectius, siguin el president de la Reserva Federal o la presidenta de la Cambra de Representants dels EUA, Nancy Pelosi. Sobre la dirigent demòcrata, Trump escrivia dimecres que era “una persona molt malalta” i suggeria que pateix problemes psiquiàtrics després de discrepar en una reunió sobre Síria.

Excepcions d’“interès públic”

Al juny Twitter ja va explicar que no esborraria les piulades de dirigents polítics sempre que tinguessin un “interès públic”. Aleshores va assegurar que aquests missatges es mantindrien a la xarxa, però amb un avís sobre el seu contingut a la resta d’usuaris i que no es permetria promocionar-los ni contestar-hi. Preguntada per l’ARA sobre si bloquejaria missatges en què un líder mundial amenacés un altre país amb una intervenció militar (com ja ha fet Trump amb Corea del Nord), la plataforma es va remetre al comunicat publicat al seu blog sense donar més explicacions. Altres missatges del republicà que violarien el codi de Twitter són, per exemple, un vídeo en què un lluitador disfressat d’ell mateix n’apallissava un altre amb el logo de la cadena de televisió CNN.

Encara que el president dels EUA sigui l’exemple més clar de l’ús de la xarxa per atacar les veus crítiques, Trump no està sol. El brasiler Jair Bolsonaro també és un habitual a l’hora de comentar l’actualitat a Twitter i va rebre dures crítiques quan va mofar-se de la dona d’Emmanuel Macron després que el president francès critiqués la seva gestió dels incendis a l’Amazònia. O quan va compartir un vídeo pornogràfic del Carnaval de Rio. L’aiatol·là de l’Iran, Ali Khamenei, se suma a aquest tipus d’actituds a Twitter, però en el seu cas la companyia californiana sí que va optar per eliminar una piulada on demanava l’execució de l’escriptor Salman Rushdie.

De moment, sembla que Twitter podrà seguir sent la xarxa social preferida de Donald Trump.