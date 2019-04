La UE avisa Trump: si sanciona els inversors europeus a Cuba hi haurà represàlies

Les tensions entre els Estats Units de Donald Trump i la Unió Europea no deixen d'augmentar encara que Brussel·les intenti posar aigua al vi reobrint les converses per a un tractat comercial. El mes passat, Trump va aixecar la suspensió de la llei que permetia a ciutadans nord-americans o els seus descendents reclamar en tribunals dels EUA les propietats o negocis expropiats a Cuba després del triomf de la revolució liderada per Fidel Castro fa 60 anys. Aquest dimecres, però, també s'aixeca la suspensió de l'article que permetia fer-ho a inversors estrangers i, per tant, també contra empreses europees que tinguin inversions a Cuba. Per això, la Unió Europea ja ha avisat Trump a través d'una carta enviada el 10 d'abril que contraatacarà.

Feia dues dècades que els diferents governs dels Estats Units havien anat renovant la suspensió dels articles de la coneguda llei Helms-Burton que impedien que exiliats cubans obrissin aquesta via de litigis. Trump, però ha decidit aixecar la treva que s'havia pactat amb Brussel·les per eximir els inversors europeus. I, per això, l'alta representant de la UE, Federica Mogherini, i la comissària de comerç, Cecilia Mälstrom, avisen al secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, que no es quedaran de braços plegats. Brussel·les adverteix sobre dues vies d'actuació; d'una banda, portar el cas a l'Organització Mundial del Comerç (OMC).

Però en la missiva, on es demana "respectuosament" que es compleixi l'acord pactat fa 20 anys, Brussel·les també avisa que es pot generar "un cicle autodestructor de reclamacions", ja que la UE prendrà totes les mesures que siguin necessàries. Què és aquest cicle autodestructor de què parlen Mogherini i Mälmstrom? Doncs ho va explicar ahir mateix en una roda de premsa des de l'Havana el director general de Cooperació Internacional i Desenvolupament de la Comissió Europea, Stefano Manservisi, que també va demanar a les empreses europees que contraataquin. "Tenim un reglament que permet a les empreses europees contraatacar iniciatives eventuals de les empreses nord-americanes", va comunicar-los en declaracions recollides per Efe. Resumint aquests mecanismes: si una empresa americana en denunciés una d'europea, aquesta reclamaria la mateixa quantitat a tribunals europeus.

Per això, les autoritats europees avisen que estan preparades per protegir els interessos comunitaris. Així ho ha aclarit aquest dimecres un portaveu de la Comissió Europea i també s'hi va comprometre l'ambaixador del bloc europeu a l'Havana, Alberto Navarro. "Els ciutadans europeus tenen la possibilitat de sol·licitar reclamacions contra empreses nord-americanes que hagin demanat indemnitzacions per suposades utilitzacions de propietats confiscades a Cuba", va explicar.

De moment són tot avisos, perquè l'anunci formal de l'aixecament de la suspensió l'haurà de fer aquest dimecres el departament d'Estat nord-americà i l'haurà de confirmar John Bolton, l'assessor de Seguretat Nacional de Trump, en un discurs que farà a Miami en què també anunciarà més sancions contra Cuba, Veneçuela i Nicaragua.

Es trenca una treva de 20 anys

La llei Helms-Burton, que pren el nom dels senadors que la van tirar endavant, la va aprovar el 1996 l'executiu de Bill Clinton. El seu nom oficial és llei de la llibertat cubana i de solidaritat democràtica, i estenia l'aplicació de l'embargament a Cuba i les penalitzacions. També cobria les propietats d'antics ciutadans cubans exiliats als Estats Units i que van convertir-se en ciutadans nord-americans. Però quan es va aprovar, l'article III va fer saltar l'alarma del bloc europeu i d'altres països que tenien interessos comercials a l'illa. La UE va denunciar els EUA a l'OMC i el conflicte va acabar amb el compromís dels EUA de mantenir-lo suspès a canvi de la retirada de la denúncia. Per això fonts europees consideren que els EUA han trencat l'acord assolit el 1998 i avisa que "està preparada per protegir els interessos europeus, incloent les inversions i activitats econòmiques d'individus de la UE, si es veuen afectats".

És difícil calcular l'impacte que tindrà l'aixecament d'aquesta suspensió, però sí que es preveu que tingui una afectació clara a Espanya (i també a Catalunya), que té lligams comercials i econòmics amb Cuba des d'aleshores. Per exemple, hi ha cadenes hoteleres com M eliá, NH, Barceló o Iberostar que hi tenen presència i que podrien veure's enfrontades amb querelles encara que només tinguin un hotel (com passa amb Meliá i Iberostar) en un territori que fos expropiat després del triomf de la revolució.