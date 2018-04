Volkswagen cessa el seu president, Matthias Müller

El grup automobilístic alemany Volkswagen ha informat aquesta tarda que cessa de mutu acord i amb efecte immediat el president mundial del grup, Matthias Müller, que serà substituït per Herbert Diess, fins ara responsable de la marca.

A més, el responsable mundial de compres del grup alemany i president del consell d'administració de Seat, Francisco Javier García Sanz, també deixa per voluntat pròpia el seu càrrec en el comitè executiu, del qual és membre des del 2001. També serà baixa el director de personal, Karlheinz Blessing, que serà substituït per Gunnar Kilian, fins ara portaveu del president del comitè d'empresa i gran coneixedor de la companyia.

Reorganització interna

El grup també fa canvis organitzatius. El consorci es dividirà en sis àrees de negoci i la regió de la Xina. El comitè executiu i el consell de supervisió, on hi ha els representants dels accionistes, han pres totes aquestes decisions aquest dijous en una reunió extraordinària.

Diess també serà responsable del comitè executiu de desenvolupament i investigació i de tecnologia de la informació del vehicle; Rupert Stadler, que és el cap de la marca Audi, es convertirà ara en el responsable de vendes del grup, i Oliver Blume, el cap de Porsche, estarà a càrrec de la producció del grup. El director financer, Frank Witter, també serà responsable del departament de tecnologia de la informació de l'empresa.

Per la seva banda, els departaments de compres i components quedaran agrupats, en un futur, en una sola àrea, segons ha explicat la companyia. El grup Volkswagen també prepara la sortida a borsa del seu negoci de camions i autobusos Volkswagen Truck and Bus, en el qual hi ha les marques Volkswagen, Man i Scania.