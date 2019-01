Un any d’or per a les elèctriques

L’any 2018 no va ser bo per als inversors en borsa, si més no en general. La majoria dels mercats mundials van tancar l’exercici amb pèrdues. L’exemple principal, a Espanya, és el selectiu Íbex-35, que durant el 2018 va perdre gairebé un 15%. Els percentatges no donen idea de les pèrdues, però algunes magnituds ho deixen més clar: els bancs espanyols van perdre gairebé 50.000 milions del seu valor (capitalització borsària) durant l’exercici.

Però si bé el sector financer va tancar un mal any, i els mercats en general també, això no s’aplica a tots els sectors. Només vuit valors de l’Íbex van tancar l’any en positiu. Entre aquests valors hi ha cinc elèctriques: Endesa, Iberdrola, Naturgy, Acciona i Red Eléctrica. El sector, en un any convuls (amb un canvi de govern a Madrid, cosa que sempre afecta un negoci sota regulació com l’energètic), va tancar un bon any. Les grans elèctriques es van situar al podi dels guanys en l’exercici. I si a les grans els va anar bé, a les petites cotitzades elèctriques encara els va anar millor.

El cas paradigmàtic és el d’Audax. La companyia -successora de l’antiga Fersa-, amb seu a Badalona i que cotitza al mercat continu, va ser el millor valor del 2018, seguida de Solaria, també dedicada a les renovables.

La clau de l’èxit de les elèctriques a la borsa cal buscar-la en l’alentiment econòmic i els dubtes creats per la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina. Els inversors, que a començaments d’any apostaven per les tecnològiques, amb la inestabilitat dels mercats van passar a valors més segurs, com les elèctriques, explica Marc Ciria, director general de Diagonal Inversiones.

“Són negocis estables [les elèctriques], amb beneficis creixents i predictibles, sense riscos reguladors a la vista a curt termini, amb valoracions atractives i amb un dividend molt elevat i sostenible”, explica aquest analista, que, a més, destaca que “un entorn de tipus a llarg, tant a Europa com als Estats Units, a la baixa és l’entorn ideal per a un sector tradicionalment amb nivells de deute elevats, i explicaria el seu excel·lent comportament en l’últim trimestre de l’any”.

Alguns factors externs han fet guanyar valor a les elèctriques. Per exemple, l’encariment de la llum. Això beneficia les grans companyies -Endesa, Iberdrola i Naturgy- perquè són integrades, és a dir, generen, tenen negoci de distribució i comercialitzen electricitat. Un mercat elèctric més car els permet elevar la xifra de negoci, almenys en la generació.

Però hi ha altres factors que les companyies han posat en valor per convèncer els inversors. Per exemple, Naturgy -que a començaments del 2018 encara es deia Gas Natural- va canviar el seu primer executiu. Al febrer Francisco Reynés es va convertir en el nou president executiu. Reynés va retardar la presentació del pla estratègic fins a finals de juny. Va voler participar directament en la seva elaboració i va convèncer clarament els inversors, malgrat que la depreciació d’actius per valor de 4.900 milions va dur l’empresa a registrar pèrdues.

Un cop fet aquest ajustament comptable, la companyia té el balanç sanejat. A més, el pla estratègic recull el compromís d’un fort increment dels dividends. Naturgy repartirà gairebé 9.000 milions d’euros entre el 2018 i el 2022, 6.900 milions d’euros en efectiu i, si no es produeix cap fusió, 2.000 milions més en la compra d’autocartera. Una remuneració molt benvinguda pels inversors. Naturgy va pujar a la borsa gairebé un 11,4% el 2018.

Dividends elevats

El comportament d’Endesa també va ser de podi. Va obrir l’any cotitzant a 17,76 euros i el va tancar a 20,13 euros, una pujada de més del 13,3%. L’elèctrica controlada per la italiana Enel també va enviar un missatge clar durant l’any -abandona el carbó i augmenta la generació solar-, ben rebut pels inversors. A més, en la revisió del pla estratègic per al període 2019-2021 l’empresa va anunciar que invertirà 5.000 milions en tres anys.

Malgrat que la companyia elèctrica va anunciar una reducció del pay-out -la part del benefici que es reparteix als accionistes via dividend-, el mercat no l’ha castigat. En els últims anys destinava a dividends el 100% dels beneficis, i ara el percentatge és reduirà a un 80%. Però la companyia preveu augmentar un 24% el benefici net el pròxim trienni, per passar de 1.400 milions a 1.800 milions. Els accionistes (i Enel el primer, ja que en té un 70%) continuaran rebent força retorn.

Iberdola va pujar un 7,8% a la borsa el 2018. L’estratègia de la companyia que presideix Ignacio Sánchez Galán per ser cada cop més verda li ha donat fruits. I el 2019 ja l’ha iniciat seguint aquesta estratègia: el 31 de desembre va tancar la venda de Scottish Power Generation per més de 777 milions d’euros. Així, el grup Drax s’ha quedat els actius de generació convencional de la companyia al Regne Unit, i ara la filial d’Iberdrola a aquell país és la primera gran elèctrica 100% renovable.

Acciona, que té una part del seu negoci en l’electricitat renovable, també ha sigut un dels valors amb més bon comportament el 2018, amb un augment de l’11% en la seva cotització.

Rècord de les renovables

Que els inversors aprecien les renovables ho demostra Audax, que s’ha revaloritzat un 185% a la borsa, el millor valor de tots els mercats espanyols. Va tancar l’any a 1,285 euros l’acció, quan l’havia obert a 0,45 euros, però, a més, va viure el seu gran moment al juny, quan va arribar a 3,2 euros l’acció. També Solaria, que recentment ha signat un acord per subministrar electricitat verda a Repsol, va tancar l’any com el segon millor valor, amb un augment del 150%. Fins i tot la companyia que actua com a gestor del sistema, Red Eléctrica, ha tancat un bon any a la borsa, malgrat la congelació dels peatges per part del govern espanyol. Red Eléctrica va pujar un 5,7% a la borsa durant el 2018.