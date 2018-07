La fira líder mundial d'audiovisual no canviarà les dates del Mobile World Congress

A partir de l'any 2021 la Fira de Barcelona acollirà l'Integrated Systems Europe (ISE), la fira del sector audiovisual més rellevant a escala mundial. Aquest congrés se celebrarà entre els dies 2 i 5 de febrer, unes dates pròximes a la celebració de l'altra gran fira a Barcelona: el Mobile World Congress (MWC), que se celebra a finals de febrer. La capital catalana té contracte amb el MWC fins al 2023; per tant, els dos congressos coincidiran almenys tres anys separats per un espai de dues setmanes.

Aquesta conjuntura, però, no suposarà cap problema ni comportarà cap canvi de data. "Creiem que hi haurà prou temps perquè se celebrin els dos congressos", ha assegurat Mike Blackman, director general de l'ISE, en una roda de premsa aquest dijous. Blackman, a més, considera que l'impacte que pot tenir la fira per la ciutat i per la indústria "no seria el mateix a l'estiu" a causa de l'arribada de turistes.

Segons el director general de l'ISE, l'impacte econòmic que tindrà el congrés a Barcelona serà "d'uns 400 milions d'euros". A banda, Blackman ha destacat que la celebració de l'ISE contribuirà a fer que "les companyies identifiquin Barcelona com una ciutat per invertir".

Durant la roda de premsa, Blackman també ha fet referència a la inestabilitat política dels últims mesos a Catalunya. El director de l'ISE ha tret ferro a la qüestió i ha asseverat que la fira "espera créixer a Barcelona".

Més espai per al congrés

Fins ara, l'ISE se celebrava a Amsterdam, on durant la seva última edició va reunir més de 80.000 assistents i més de 1.200 expositors. El director general de l'ISE, però, ha reconegut que l'espai a la capital holandesa se'ls ha fet petit. "Ara ens movem a una casa nova amb un jardí més gran", ha comentat. Blackman preveu que el nombre d'assistents al congrés augmentarà un 5% cada any, i ha definit Barcelona com "la ciutat perfecta" per fer front a aquesta crescuda de públic.

A la roda de premsa també hi era l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, juntament amb la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i el director general de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga. Colau ha destacat que la decisió de l'ISE d'instal·lar-se a la ciutat comtal demostra que Barcelona està "ben posicionada a escala internacional", mentre que Serrallonga ha afegit que aquest acord és "un exemple de la bona col·laboració entre els agents econòmics i l'administració".