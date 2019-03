Nova revolta contra Miquel Valls: el ple de la Cambra el planta i li impedeix gastar més per les eleccions

El president sortint de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, està tenint una sortida molt accidentada després de gairebé dues dècades al capdavant de la institució. El ple de la Cambra, integrat per 69 membres, havia de celebrar avui la seva última reunió, en la qual Valls proposava ampliar de 200.000 a 450.000 euros el pressupost extraordinari que la institució dedicarà a les eleccions camerals del mes de maig.

La reunió, però, no ha servit per a res: segons ha pogut saber l’ARA, una majoria de membres del ple de la Cambra de Comerç ha decidit no assistir-hi en considerar que la institució no està utilitzant els diners de la campanya correctament. És la segona plantada en menys de mig any que els empresaris li dispensen a Miquel Valls.

La reunió havia de ser distesa. “De discursos i canapès”, explica una font del ple. De fet, tot ha començat amb un dinar de comiat a Miquel Valls, i la reunió del ple s’ha fet a continuació. Més de la meitat dels membres, però, no hi han assistit. El pressupost, per tant, no s’ha pogut aprovar.

La Cambra justifica que el pressupost s'havia d'ampliar per poder fer difusió de les eleccions i incentivar la participació en els comicis que s'han de celebrar. Alguns membres del ple, però, es queixaven del fet que la Cambra no volgués enviar una carta als més de 400.000 empreses i autònoms amb dret a vot explicant-los a qui poden votar, tenint en compte que el procés electoral és molt complex.

La Cambra justifica que enviar aquesta carta és car (algunes fonts parlen d’uns 200.000 euros) i que moltes de les adreces que té no estan actualitzades. Això ha indignat dos dels tres candidats a les eleccions, Enric Crous i Ramon Masià, que consideren que la institució està intentant que la participació sigui com més baixa millor. Aquest últim, fins i tot ha enviat una carta explicant els motius de la seva queixa. El president de Pimec, Josep González, que ha donat suport explícit a la candidatura que encapçala Enric Crous, ha assistir al dinar, però a l’hora de començar el ple ja havia marxat.

Per tot plegat, una majoria de membres del ple ha decidit no fer acte de presència i, per tant, que el ple quedés sense efecte. "Hem acabat amb bronca", reconeixen des de dins de la Cambra. "Si s’oposaven [a que s’ampliés el pressupost] podien anar al ple, no?", afegeix l’ocupant d’una de les cadires de la institució. Segons les fonts consultades, la Cambra “encara pot recórrer a l’autoritat competent”, és a dir, a la Generalitat.

En adonar-se que no serien prou gent al ple s'ha viscut una situació peculiar: des de la institució han començat a trucar algunes de les persones que no han assistit per intentar veure si podien anar-hi corrents i arribar a ser prou membres com per tirar endavant la votació. Finalment, però, s'ha decidit suspendre la reunió en veure que ni amb aquest intent s’aconseguiria res. "Miquel Valls estava molt tens", expliquen les fonts consultades.

Alguns dels membres del ple no hi han assistit per compromisos de tota mena. N’hi ha que eren a l’Argentina per feina, o d’altres a València. És el cas del conseller delegat del Sabadell, Josep Guardiola, que ahir era a la ciutat del Túria a la junta d’accionistes del Sabadell.

Segona plantada

És el segon cop en molt poc temps que el president de la Cambra es troba amb una sonada plantada. L'anterior va ser al novembre, quan el consell de Fira de Barcelona va decidir no anar a una reunió a la qual havia d'assistir-hi Valls. Amb aquesta queixa sense precedents, els membres del consell van voler protestar pel paper de Valls en la renovació de la cúpula de la Fira, on el president es tria a proposta de la Cambra de Comerç.