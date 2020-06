Els centres comercials de Barcelona reprenen demà l'activitat

Barcelona, el municipi català amb més ERTOs, fa un pas més cap a la necessària reactivació econòmica. I l'avenç serà important, tenint en compte que la fase 2 permetrà a la capital catalana i a l'àrea metropolitana de Barcelona obrir tots els seus centres comercials i que els restaurants puguin rebre clients dins de l'establiment. I això passarà també a la Catalunya Central, a Girona i a Lleida. Mentrestant, la resta de regions sanitàries –el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran– tindran permís per obrir discoteques i ampliar aforaments permesos. Com queda, doncs, la situació?

Municipis en fase 2

Centres comercials

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) permet obrir els centres comercials sempre que l'aforament sigui el 30% del permès habitualment a les zones comunes i del 40% dins les botigues. A Barcelona s'hi han apuntat gairebé tots. El Triangle obrirà tots els seus establiments, també ho faran Diagonal Mar i l'Illa Diagonal (excepte el Primark, indiquen des del centre). El centre comercial Arenas, que només tenia el supermercat i la farmàcia oberts, també obre les portes per al públic general, i el mateix faran La Maquinista, Glòries, l'Splau i Finestrelles. En aquest últim alguns comerços de dimensions més petites seguiran tancats, però les grans cadenes porten tota la setmana preparant l'obertura de portes. Pràcticament tots, a més, han posat en pràctica mesures similars: comptadors intel·ligents de persones per saber quan impedir que més gent hi accedeixi i punts on s'oferirà gel hidroalcohòlic, per exemple.

El Corte Inglés també obre demà els aproximadament 90 centres que té a tot Espanya, sense restriccions de superfície però sí d'aforament.

Restauració i hostaleria

El pas a la fase 2 també alleugerirà l'alta ocupació de les terrasses dels últims dies. Si més no, permet als restaurants acceptar gent a l'interior del local. La idea és que no se superi el 40% de l'aforament. A les terrases aquest seguirà sent del 50%. Als hotels podran obrir les zones comunes, encara que només amb un terç de la gent que realment hi cap. I la mateixa proporció es permetrà en l'aforament de cinemes, teatres, auditoris, sales d'exposicions i gimnasos, per exemple.

Municipis en fase 3

Centres comercials

Els canvis són principalment d'aforament. Centres comercials com el Parc Central, a Tarragona, podran obrir amb un 40% d'aforament a les zones comunes i un 50% dins les botigues. Però la gran novetat és que si en la fase 2 les zones comunes s'entenen com les àrees de pas entre botiga i botiga, en la fase 3 s'obren per poder estar-hi de manera relaxada. És a dir, que els nens poden jugar a les zones recreatives i els parcs, per exemple. Això sí, una altra vegada, l'ocupació haurà de ser del 40% de la capacitat real.

Restauració i hostaleria

Per als establiments dedicats a la restauració, les principals novetats són que s'amplia un 10% l'aforament permès dins dels locals (ara serà del 50%), que es permet consumir a la barra (sempre que s'estigui a dos metres de distància dels altres clients) i que les terrasses guanyen un 25% més de capacitat.

Discoteques i bars nocturns

L'anunci més inesperat dels que recollia ahir el BOE és que l'oci nocturn es torna a posar en marxa. Les discoteques poden obrir en fase 3. Ara bé, només amb un terç de l'aforament real i sense que s'hi pugui ballar.