Així seran els crèdits antipandèmia: els avals de l’Estat seran més elevats com més petita sigui l’empresa

Fa gairebé una setmana que el govern espanyol va anunciar un multimilionari pla d’avals públics perquè autònoms i empreses puguin finançar-se tot i la dramàtica caiguda de l’activitat econòmica per culpa de la crisi sanitària del Covid-19. Tot i la pompa amb la qual es va fer l’anunci, els dies han anat passant i poca cosa més se sap d’aquests crèdits, que hauran de concedir els bancs però que en part estaran garantits per l’Estat. Aquesta falta de concreció ha desesperat milers d’empreses, que ja els han sol·licitat i segueixen esperant a rebre els diners que necessiten.

Però l’espera sembla que s’ha acabat. Segons ha pogut saber l’ARA, el govern espanyol anunciarà demà dimarts els detalls per poder accedir a aquests crèdits avalats per l’Estat.

Un dels punts més importants és quin percentatge del crèdit estarà garantit per l’Estat. O, si ho mirem des del punt de vista dels bancs, quants diners pot arribar a perdre l’entitat financera per cada un d’aquests crèdits. Aquest és un dels detalls que han endarrerit la presentació del pla, però el govern i els bancs ja han arribat a un principi d’acord. Les negociacions sobre la lletra petita encara estan obertes.

L'acord implica que els avals de l’Estat seran més elevats com més petita sigui l’empresa, segons expliquen les fonts consultades i confirma el ministeri d’Economia. En principi s’han distingit tres grups d’empreses que poden sol·licitar aquests crèdits: pimes i autònoms, empreses mitjanes-grans i, finalment, grans corporacions.

Els crèdits antipandèmia no serviran per refinançar crèdits ja existents

Segurament els crèdits que demanin les empreses del primer grup (pimes i autònoms) gaudiran d’un aval de fins al 80% del crèdit que demanin. A partir d’allà, a mesura que la dimensió de la companyia creixi, més baix serà aquest percentatge. Segons algunes fonts, les empreses mitjanes-grans podrien tenir el 70% avalat per l'Estat, mentre que en el cas de les grans es podria arribar al 60%. De tota manera, des del govern espanyol no volen posar xifres exactes i demanen que s’esperi a la roda de premsa de dimarts, en la qual es concretaran els detalls.

El detall de fins a quin percentatge estan avalats els crèdits es un punt fonamental. Segons el sistema establert per l’Estat, les empreses i els autònoms amb problemes hauran de demanar crèdits als bancs, però els bancs són reticents a prestar diners si no veuen factible que les empreses tornin els diners quan pertoqui. El fet que les pimes i els autònoms (que són les empreses més vulnerables i, per tant, amb més risc de no tornar el crèdit) tinguin un suport públic més gran hauria de facilitar que els bancs els donin el crèdit que necessiten.

Un altre detall important és que aquests crèdits antipandèmia no serviran per refinançar crèdits ja existents. Amb això, el govern es vol assegurar que els bancs no agafen préstecs antics i els endossen a l’Estat. “Aquests crèdits no serviran per refinançar: només seran per a crèdits nous o per renovar línies ja existents, però no es refinançarà res amb aquests préstecs”, afirma una font financera.

Per acabar, els bancs han pactat que no aprofitaran la conjuntura actual per robar-se clients i que, per tant, els crèdits antipandèmia que donin només es podran concedir a clients ja existents de les entitats. Això vol dir que si una empresa és client de CaixaBank no podrà demanar un d’aquests préstecs al Sabadell, Bankia, el BBVA, el Santander o Caixa d’Enginyers, per posar un exemple.