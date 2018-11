eDreams torna als números vermells i perd quasi 17 milions en un semestre

L'agència de viatges en línia eDreams Odigeo va registrar pèrdues netes de 16,9 milions d'euros durant els sis primers mesos del seu exercici fiscal, finalitzat el 30 de setembre, respecte als guanys de 6,5 milions d'un any abans.

La companyia atribueix el resultat a les inversions que s'estan realitzant per canviar el seu model d'ingressos per construir un negoci "més sostenible". Malgrat les pèrdues del semestre, el grup ha ressaltat que els resultats semestrals compleixen les previsions per al període i el situen en la bona direcció per assolir els objectius anuals.

La companyia va aconseguir un benefici net ajustat de 12,4 milions en aquest període, xifra un 28% inferior a la d'un any abans, segons ha informat aquest dimecres l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Més ingressos

La xifra d'ingressos d'eDreams va augmentar un 5% en el seu primer semestre fiscal, fins a 267,6 milions d'euros, mentre que les reserves van baixar un 2%. El resultat brut d'explotació (ebitda) d'eDreams es va situar en 51,5 milions d'euros, un 20% més, mentre que el resultat net d'explotació (ebit) va avançar un 21%, fins a 39,7 milions d'euros. No obstant això, l'ebitda ajustat de l'agència de viatges en línia va disminuir un 10%, fins a 52,6 milions d'euros.

"La nostra estratègia d'inversió en el model de diversificació dels ingressos i de millora de la transparència dels preus per als nostres clients continua donant fruits. Els resultats obtinguts els sis primers mesos estan en línia amb les expectatives per assolir les previsions de l'any complet, amb un alentiment del rendiment financer a causa dels canvis realitzats en el model d'ingressos", ha declarat el conseller delegat del grup, Dana Dunne.

Les accions d'eDreams Odigeo queien més d'un 10% a l'obertura del mercat després de presentar els resultats. Els títols de l'agència de viatges en línia reculaven un 10,24% a les 9.11 hores, fins a intercanviar-se a un preu de 2,9350 euros.