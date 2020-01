L’economia alemanya s'estanca i creix només un 0,6% el 2019

Ha estat tot l'any fent equilibris entre lleugers increments del PIB i la recessió oficial, però finalment se n'ha deslliurat. Si més no, 2019 no serà l'any. Alemanya tanca l'exercici amb la seva economia creixent, però fins aquí les bones notícies, perquè ho fa un discret 0,6% respecte al 2018. Segons el que ha fet públic aquest dimecres Destatis, Oficina Federal d'Estadística, la primera economia europea ha perdut molta força: tot i tancar el desè any consecutiu amb xifra positiva, el 2019 registra el pitjor exercici des del 2013, quan l'avanç del seu PIB va ser del 0,5%. "L'economia alemanya ha tornat a créixer el 2019, però ha perdut impuls clarament", ha reconegut Albert Braakmann, responsable del departament de càlculs macroeconòmics de l'entitat.

Els motius assenyalats són exactament els mateixos que s'enumeren des de fa mesos per justificar l'alentiment econòmic generalitzat: la guerra comercial, que tot i suavitzada, ja ha implicat també Europa, el Brexit i els problemes de la que és la seva indústria principal, el sector automobilístic.

El que diuen les xifres més enllà d'aquest context és que el principal factor que ha contribuït positivament al creixement ha estat el consum privat (ha crescut un 1,6% respecte a l'any passat), i el que més l'ha malmès han estat les relacions comercials amb l'exterior (retrocedeixen un 0,4%). Això es deu bàsicament al fet que el país va comprar més del que va vendre a altres països. En concret, hi va haver només un 1% més d'exportacions davant del gairebé 2% d'increment en les importacions.

La indústria, el sector més afectat

Altres indicadors significatius són les inversions en maquinària, robots o altres eines emprades per la producció de nous béns, que registren un creixement de quatre dècimes davant dels augments del 4% que s'havien enregistrat en anys anteriors. Molt en línia amb això, la producció industrial va caure un 3,6% el 2019, amb problemes concentrats sobretot en la indústria automobilística. A l'altra costat de la balança, les inversions al sector de la construcció van créixer quasi tot el que ha caigut el sector industrial (3,8%), fet que s'ha relacionat amb les fortes pujades registrades en els mercats del lloguer i la compravenda d'habitatge.

La radiografia, majoritàriament negativa, no agafa el país desprevingut. L'economia alemanya va començar l'any creixent un 0,4% (molt alineada amb la xifra amb què acaba el període), però el segon trimestre va caure un 0,1%. Les alarmes que indiquen el perill van començar a sonar, però la primera economia europea i tercera del món va aconseguir salvar els mobles el tercer trimestre, tot i que amb prou feines: va créixer un 0,1%. Així, les dades del quart trimestre (encara no publicades) s'esperaven com a clau determinant per entendre si Alemanya seguia caminant sobre la corda fluixa o podia respirar alleugerida. L'any el tanca, efectivament, amb creixement i els experts de Destatis que ha consultat Efe apunten que en la segona meitat de l'any s'ha revitalitzat l'activitat econòmica. Per altres, però, això només és un aperitiu de les dèbils perspectives de creixement que es preveuen pels nous anys 20.