Aquest és el rànquing dels 15 supermercats més barats i els 15 més cars de Catalunya

Els supermercats de Barcelona són els segons més cars de l'Estat. Així ho constata l'última edició de l'informe anual de l'organització de consumidors OCU, segons el qual només els veïns de Palma han de pagar més per omplir la cistella. Tot i així, l'entitat demostra que per reduir la despesa en alimentació sovint el millor antídot és canviar de cadena de supermercat. Entre l'establiment més car i el més barat dels analitzats a Catalunya, la diferència és de 163 euros al mes.

De fet, aquesta bretxa de preus entre insígnies s'ha eixamplat respecte a l'any passat, quan els consumidors es podien estalviar fins a 129 euros mensuals si triaven l'opció més barata. Així doncs, l'Alcampo de l'avinguda Diagonal es converteix aquest any en el súper més econòmic, mentre que el més costós continua sent un Suma a la ronda del Guinardó. El segon és un 44% més car que el primer.

Precisament, dels 15 supermercats més barats que l'OCU destaca a Catalunya, els tres primers són propietat d'Alcampo. La cadena del grup francès Auchan també controla el local més 'low cost' de tot l'Estat, a la ciutat de Vigo. En canvi, els tres establiments més cars a Espanya són de la cadena Sánchez Romero i estan situats a Madrid. De totes maneres, de mitjana els supermercats de la capital espanyola són més barats que els de Barcelona.

Entre les botigues més cares que l'estudi recull de Catalunya, Sorli és la cadena que surt més mal parada. La seva política de preus fa que aparegui en cinc dels 15 supermercats més costosos, mentre que Suma, Keisy i Plus Fresc hi consten amb dos establiments cadascuna.

Segons l'informe, de mitjana els espanyols es poden estalviar 1.063 euros a l'any si escullen un altre supermercat per fer la compra. En alguns punts de l'Estat, la diferència pot arribar als 3.500 euros anuals. De nou, l'andalusa Dani és la cadena de supermercats més barata a Espanya, seguida de la castellana Tifer. A nivell estatal, Alcampo és on els consumidors poden estalviar més, mentre que Supeco i Mercadona ocupen la segona i tercera posició, respectivament.

Per realitzar aquest estudi, l'OCU ha analitzat 184.126 preus en 1.225 supermercats. Durant aquest últim any, la despesa en alimentació ha augmentat un 2,6%, fins a una mitjana de 5.113 euros anuals. En aquest sentit, l'evolució dels preus s'ha situat una mica per sota de l'IPC, ja que mentre la que cistella analitzada és un 0,3% més cara, la inflació ha pujat un 0,8%.

Sobre la política de preus, l'informe de l'OCU assegura que la meitat de cadenes han optat per abaixar preus i ser més atractives respecte a la competència. Aquest és el cas d'Alcampo, que l'any passat no ostentava el títol de supermercat més barat de Catalunya. D'altres, com Carrefour o Eroski, en canvi, han optat per apujar preus de mitjana, sobretot en els productes de marca.

Ulabox, el súper online més car

Hi ha una altra tendència que es repeteix en les anàlisis dels preus dels supermercats de l'OCU: comprar per internet surt més car. Per exemple, triar el súper online Ulabox pot suposar pagar un 35% més per la cistella que a la cadena més barata. Tot i així, aquesta bretxa entre establiments físics i digitals s'ha reduït en comparació amb l'any passat, quan era del 42%.

Plataformes que han nascut a la xarxa, com la catalana Ulabox, també han de competir cada cop més amb els supermercats online de les cadenes tradicionals. De fet, el rànquing de l'OCU mostra que fer la compra online a Alcampo o Mercadona és l'opció més barata per als consumidors.