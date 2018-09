El govern espanyol admet que l'actual sistema de pensions només és viable per als pròxims 10 anys

Malgrat els esforços de l'actual govern espanyol per intentar evitar "l'alarmisme" entorn de les pensions, aquest dimecres el secretari d'estat de la Segueretat Social, Octavio Granado, ha admès que el sistema públic de pensions només té la solució garantida per als pròxims deu anys. "Després s'haurà de tornar a repensar", ha etzibat en unes jornades del Colegio de Economistas. Granado es referia a l'impacte que tindrà la jubilació de la generació del 'baby boom', que s'espera a partir de la dècada vinent i que és precisament el cas pel qual s'estava acumulant diners a la guardiola de les pensions, ara sota mínim.

Granado ha retret a experts i mitjans que emetin discursos apocalíptics pel que fa al futur de les pensions, però no ha posat cap proposta concreta sobre la taula per resoldre els problemes que sí que ha admès que arrossega. Per a Granado, el més encertat no és buscar "grans reformes", sinó fer petits canvis que, des del seu punt de vista, permetran encaminar el sistema cap a la seva sostenibilitat futura.

Prejubilacions i jubilacions anticipades

Una de les poques propostes que ha deixat anar Granado però sense cap concreció és mirar de desestimular les prejubilacions i les jubilacions anticipades. "No es pot seguir jubilant gent per trastorns lumbars als 55 anys", ha deixat caure el secretari d'estat. Des del seu punt de vista, el que cal és revisar tots aquests criteris perquè els treballadors es jubilin a l'edat que escullin "personalment", però intentar que s'allargui al màxim fins a l'edat legal de jubilació.

"Caldrà fer reformes, ens hem menjat 75.000 milions en reserves", ha reconegut el responsable de la Seguretat Social. Tot i això, ha assegurat que "no es tocarà" en cap cas l'edat de jubilació. Cal tenir en compte que una de les reformes que hi ha vigents és la que endarrereix l'edat legal de jubilació de manera progressiva tenint en compte l'esperança de vida, i aquesta és una de les reclamacions de diversos col·lectius.

Però Granado sí que s'ha mostrat partidari d'intentar evitar prejubilacions "obligatòries". "¿Un pilot no pot ser-ho als 60 anys? Per què?", ha deixat caure.

Racionalitzar les cotitzacions

Seguint la línia de la ministra Valerio, Granado ha assegurat que un dels problemes del sistema són les bonificacions de les cotitzacions socials. Des del seu punt de vista cal fer una anàlisi a fons per veure quines són eficients. Creu que "com més generals, menys eficients són", i ha apuntat que el fet que hi hagi una bonificació global per als autònoms pot ser un dels elements d'estudi. Granado creu que s'han de segmentar i aplicar-les de manera més efectiva a segons quins col·lectius.