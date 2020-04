L’Estat avança cap a l’ajornament d’impostos per a autònoms i pimes

L’esperat ajornament d’impostos per als autònoms s’acosta. Els treballadors per compte propi, però, encara hauran d’esperar per veure concretat l’ajornament del pagament de l’IRPF i l’IVA, unes mesures que Hisenda estudia aplicar. Ahir la portaveu de la Moncloa i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va deixar caure que molt probablement aquest abril no s’hauran de presentar i que es retardarà fins al 20 de maig, però va puntualitzar que la mesura es concretarà en properes reunions del consell de ministres. També serà més endavant quan sortirà a la llum un dels “projectes més ambiciosos” del govern de coalició, en paraules de Montero: la renda mínima. El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, lidera les converses en un projecte sobre el qual hi ha document de treball encara no definitiu. Vicepresidència va avançar dijous que l’executiu tiraria endavant un ingrés mínim vital transitori durant la crisi del coronavirus, una mesura que encara no té el vistiplau del consell de ministres.

El govern espanyol, que celebrava ahir els acords a què va arribar l’Eurogrup, dedicarà part dels fons que rebi a la segona línia de crèdit de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per valor de 20.000 milions. Pedro Sánchez ja va anunciar aquesta nova mesura, que segons els càlculs de l’executiu ha de repercutir en 1,3 milions de petites i mitjanes empreses i autònoms necessitats de liquiditat per l’aturada de la seva activitat. Ahir el consell de ministres va donar formalitat a aquesta decisió i Montero va concretar que aquesta línia de crèdit es finançaria gràcies a les ajudes que provindran del Banc Europeu d’Inversions, que habilitarà 200.000 milions en préstecs.