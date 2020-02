"Tenir una llei de protecció de dades i utilitzar un mòbil Huawei és incoherent"

La xarxa 5G, aquesta gran desconeguda per a la major part de la població, estan adquirint cada vegada més protagonisme en la batalla entre els Estats Units i la Xina per la supremacia mundial. Al mig d'aquest combat hi ha Europa, que no juga la partida geopolítica però que ha de decidir què fa: si opta per obrir la porta de casa seva a la tecnologia de Huawei (l'empresa xinesa que lidera la instal·lació d'infraestructures 5G) o si, per contra, li tanca la porta i opta pels seus rivals (les europees Nokia i Ericsson i la coreana Samsung). Per a desgràcia dels EUA, cap dels principals proveïdors d'aquesta tecnologia és americà.

Els EUA admeten que les seves empreses també han fet mal ús de la tecnologia, però indiquen una diferència: ells tenen una justícia independent

"Tenir una llei de protecció de dades com la que té la Unió Europea i alhora utilitzar mòbils Huawei no és coherent", sosté Laura Hochla, subconsellera d'afers econòmics de l'ambaixada dels EUA a Espanya. Per a Hochla el problema és que la tecnologia "sempre té alguna vulnerabilitat" i "no es pot confiar en un país que és una autocràcia on no hi ha separació de poders". Hochla reconeix que potser les empreses nord-americanes també han vulnerat la seguretat dels seus clients, però per a ella hi ha una diferència crucial: "Als Estats Units hi ha premsa lliure i separació de poders. En canvi, a la Xina la justícia no és independent: si el govern vol accedir a unes dades, no hi ha cap jutge que li digui que no al president Xi".

Els EUA s'han enfrontat durament amb el Regne Unit, tot i la proximitat entre els dos governs, perquè Boris Johnson ha decidit obrir la porta de les xarxes 5G britàniques a Huawei. Això sí, deixant-ne fora les parts més sensibles, anomenades core. Per als EUA amb això no n'hi ha prou i demanen que Europa sigui més dura. De moment la Comissió Europea ha publicat un seguit de recomanacions en què demanen als països que restringeixin els proveïdors "d'alt risc" en la 5G (no esmenten explícitament Huawei, però és evident que s'hi refereixen). Aquestes recomanacions satisfan el govern dels EUA però no són obligatòries i cada país europeu haurà de decidir si deixa entrar Huawei.

Hochla és molt crítica amb el suport financer del govern xinès a Huawei, així com amb una llei del 2017 que obliga les empreses xineses a col·laborar amb la seguretat nacional del país. "Als Estats Units també passa –concedeix–, però hi ha molts casos en què no és així: Apple s'hi ha negat, per exemple, i llavors s'obre un procés judicial independent". Per a l'administració dels EUA la conclusió és clara: "No pot haver-hi subministradors que no vinguin de democràcies", sentencia Hochla.