Les farmacèutiques, valor refugi a la borsa durant la pandèmia

Imaginem que el 13 de març a la tarda un inversor espavilat, després de sentir que Pedro Sánchez anunciava que l’endemà es declararia l’estat d’alarma per la pandèmia del covid-19, decidís invertir 1.000 euros en les quatre farmacèutiques catalanes que hi ha a la borsa, repartits a parts iguals. Avui dia, en poc més de dos mesos, aquest inversor hauria obtingut una magnífica revalorització del 45% dels seus estalvis. Tindria exactament 1.448 euros.

En canvi, un inversor menys audaç que aquell mateix dia hagués posat els 1.000 euros en un fons que repliqués l’evolució de l’Íbex-35 ara tan sols tindria un 1% més. Hauria guanyat 10 euros.

Aquest modest exercici demostra com, més enllà d’empreses tecnològiques, les farmacèutiques també han guanyat un gran atractiu a la borsa. Les quatre catalanes del sector que cotitzen han obtingut increments que van des del 15% (en el cas de Grifols), al 27% (Almirall), el 33% (Reig Jofre) o al 104% (Oryzon Genomics). El gràfic que acompanya aquest article mostra com aquestes companyies havien tingut un comportament bastant similar a l’Íbex a principis d’any, però que a partir del 13 de març el canvi ha sigut radical.

De totes maneres, els experts avisen que cal posar aquestes xifres en context. “Mirar l’evolució de les cotitzacions des que es va anunciar l’estat d’alarma pot ser enganyós, perquè estàs comparant com han crescut les accions des que van tocar fons”, opina Xavier Brun, responsable de renda variable europea a Trea. “El que s’ha de mirar és quines empreses han entrat a la tempesta [dels mercats financers] i n’han sortit intactes”.

Agafant aquesta perspectiva, les coses canvien. Si mirem l’evolució des de l’1 de gener fins divendres, de les quatre farmacèutiques catalanes només n’hi ha dues que estiguin per sobre del seu nivell de principis d’any (Oryzon i Reig Jofre). N’hi ha una que s’hi acosta molt (Grifols) i una tercera que ha perdut un 20% (Almirall).

Traduït amb l’exemple amb què arrencava l’article, si algú hagués invertit 1.000 euros en aquestes empreses l’1 de gener, avui dia només tindria 30 euros més.

Tot i això, l’evolució de totes quatre companyies és millor que la de l’Íbex, que des que va arrencar el 2020 ha perdut gairebé una tercera part del seu valor. Qui hagués invertit els 1.000 euros en l’Íbex-35 actualment només tindria 700 euros. Fins i tot si haguéssim sortit d’Espanya i haguéssim invertit en l’Eurostoxx -que agrupa les principals empreses europees- ens haurien quedat 780 euros. El sector farmacèutic, per tant, ha demostrat ser clarament més sòlid aquest any que la mitjana del mercat tot i les espectaculars turbulències que s’han vist.

Això el permet posar-se al costat dels sectors afavorits per la nova normalitat, a diferència d’altres, com aerolínies o turisme en general, que podrien trigar anys a recuperar-se d’aquest xoc.

No és casual que les tres empreses que millor rendiment han tingut en aquest període siguin les tres que han anunciat que estan treballant en algun tipus de solució per fer front al covid-19. Almirall, en canvi, de moment no té previst cap producte per al coronavirus i això podria explicar que hagi tingut un comportament menys entusiasta.

Tres empreses contra el covid-19

Grifols, que és l’única d’aquestes empreses que està a l’Íbex, està treballant en un tractament per veure si la immunoglobina permet combatre el covid-19. “El que fa Grifols és agafar la sang de gent que ha passat la malaltia i que, per tant, ja té els anticossos i veure es poden injectar els anticossos als que no l’han passat”, resumeix Brun. La companyia va fer un experiment similar amb l’últim brot de l’Ebola, però al final no va poder veure si el tractament funcionava perquè el brot es va controlar. Grifols espera tenir els resultats ja al juny o al juliol de les proves que s’estan fent en hospitals com la Vall d’Hebron.

Tot i aquesta esperança, la famacèutica no és la que més ha crescut d’entre les catalanes des que es va declarar l’estat d’alarma, cosa que potser s’explica pel fet que -en termes històrics- les accions ja estan en màxims (el rècord es va assolir al febrer).

La segona que més ha pujat és Reig Jofre, que ha anunciat que té un complement alimentari dissenyat per combatre la tuberculosi (anomenat Manremyc) que podria ser útil per rebaixar les possibilitats de contagi del coronavirus o, en cas de ser-ne portador, reduir la gravetat de la malaltia. La companyia, que dirigeix Ignasi Biosca, preveu que a l’octubre ja podrà saber si aquest producte és útil.

En el cas d’Oryzon, la companyia està fent proves per veure si un fàrmac (el vafidemstat) ajuda a evitar que el covid provoqui problemes respiratoris aguts.

Les quatre farmacèutiques catalanes de la borsa