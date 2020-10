La fugaç presidència de Maria Teixidor

Maria Teixidor va anunciar per sorpresa el divendres 25 de setembre que abandonava la presidència del Circuit de Catalunya. L’anunci va ser un terratrèmol fins i tot per als estàndards d’una instal·lació que s’ha acostumat a viure en crisi permanent, tant econòmica com institucional. Feia només dos mesos que Teixidor havia estat nomenada, però, per increïble que sembli, en tot aquest temps ni tan sols havia signat el seu contracte com a presidenta. L’ARA ha pogut reconstruir aquestes convulses setmanes.

La Generalitat és el màxim accionista del Circuit, i, després de mesos sense un president efectiu, al juliol els dos partits del Govern van arribar a un acord per nomenar Teixidor. L’acord incloïa que la presidència passaria a ser executiva i, per tant, remunerada. Al Govern sostenien que aquests canvis permetrien professionalitzar la gestió. Fins aleshores, el president no tenia cap funció formalment reconeguda als estatuts del Circuit, però, a l’hora de la veritat, era qui negociava els contractes amb la Fórmula 1 i MotoGP, els més importants.

A Teixidor se la va nomenar al juliol amb el compromís que s’adaptarien els estatuts per facilitar una presidència executiva i remunerada. “No serà un problema”, deien aleshores tant a Economia com a Empresa, les conselleries que intervenen en aquest afer. Però aquest canvi no s’ha arribat a fer mai.

“Des de la primera setmana, Teixidor va xocar amb [Francesc] Sutrias”, expliquen les persones consultades. Sutrias és el director general de Patrimoni de la Generalitat i, com a tal, representa més del 50% de l’accionariat del Circuit. Des de fa anys, Sutrias sospita que al Circuit hi ha hagut irregularitats, algunes de les quals van aparèixer en un informe de la intervenció de la Generalitat. Ell és d’ERC, i la banda del govern vinculada al PDECat i JxCat sempre l’han acusat de ser massa primmirat i, fins i tot, agressiu.

Alta tensió al consell

L’encreuament d’acusacions és constant i, tal com asseguren des de dins, la tensió que es viu al consell d’administració es pot tallar amb un ganivet. Per evitar situacions incòmodes, “molts consellers no van a les reunions del consell i hi envien un representant”, expliquen. “Sutrias constantment està advertint de la comissió de possibles delictes”, diuen algunes fonts. Des del cantó exconvergent sostenen que les irregularitats detectades per la intervenció de la Generalitat ja s’estan corregint, tot i que la Sindicatura de Comptes també ha entrat en el tema i prepara un informe sobre la situació del Circuit.

En aquest context, un cop nomenada presidenta Teixidor, la situació es va complicar més quan es va descobrir que la presidència executiva tenia implicacions més profundes del previst. Fonamentalment, que qui ostenta un càrrec així passa a tenir un seguit d’incompatibilitats: la més important, que no pot tenir una empresa al sector privat. Però Teixidor no es volia desprendre de les seves empreses, i argumentava que hi volia seguir treballant i que el seu càrrec al Circuit podia acabar-se en qualsevol moment, atès que qui la nomena és la Generalitat i aviat hi haurà eleccions.

Legalment, la situació del Circuit és complicada: és una empresa mercantil però controlada pel sector públic, cosa que fa que la legislació del sector privat i la del sector públic se superposin. “Són normatives que de vegades poden semblar contradictòries, però no era res que no fos solucionable si hi havia ganes de solucionar-ho”, expliquen fonts pròximes a Teixidor. “Si tu tens una mentalitat d’empresa privada et pots trobar que al sector públic tot és més difícil”, admeten al Govern.

Amb tot, les fonts consultades asseguren que es va trobar una possible fórmula: nomenar Teixidor presidenta i consellera delegada però amb dedicació a temps parcial (no cada dia de la setmana) i que el seu salari passés a ser de 75.000 euros. També es proposava que el contracte fos retroactiu, perquè així Teixidor pogués cobrar des del moment en què se la va nomenar.

Contracte a temps parcial

Empresa acceptava aquesta proposta, mentre que Economia no ho veia igual. “S’havia trobat una fórmula per reformar els estatuts i posar un sou que fos ajustat”, diuen a l’entorn de Teixidor. Però Sutrias no hi estava d’acord i va assegurar que eren condicions “totalment alienes” a la realitat de la Generalitat. Entremig, a més, la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, la principal valedora de Teixidor, va ser destituïda.

Aquests sotracs permanents van provocar que el 27 de setembre, al mateix Circuit, Teixidor presentés la seva carta de dimissió de manera inesperada per a tothom. Li van demanar unes hores de silenci per pensar com reaccionar i aturar el cop. I aquell mateix vespre, finalment, la presidenta sense contracte va anunciar que plegava.

Mentrestant, el Circuit viu un dels seus moments més delicats: abans que s’acabi l’any s’ha de decidir si se signa un nou contacte amb la Fórmula 1, competició que obliga la Generalitat a avalar amb 25 milions de dòlars anuals. Aquest aval provoca que, al final de cada curs, com que el Circuit no dona beneficis, el Govern hi hagi d’abocar diners per tapar les pèrdues que ha patit ininterrompudament des de fa més d’una dècada. La negociació l’haurà de liderar Ramon Tremosa, que també està al capdavant de la conselleria d’Empresa enmig de la crisi econòmica més profunda des de la Guerra Civil.