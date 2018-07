El govern cessa Enric Ticó com a president de FGC

Primer Sixte Cambra va abandonar la presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) per cedir-la a Mercè Conesa. Ara el Govern ha decidit fet un altre canvi en una altra de les grans empreses de la Generalitat. Enric Ticó ha sigut cessat com a president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) després de mantenir el càrrec des del 2011. El substitueix Ricard Font, fins ara secretari d'Infraestructures al departament de Territori, que abandonarà la conselleria que pilota Damià Calvet.

Ticó és un veterà de l'antiga Convergència Democràtica. Va ser diputat entre el 1984 i el 1988 i des que Artur Mas va assumir el seu primer mandat a la Generalitat havia estat al capdavant de FGC, companyia important perquè és l'operadora de les línies de Ferrocarrils, però també perquè havia dut a terme estudis de viabilitat i és l'encarregat de gestionar gairebé totes les estacions d'esquí que estan participades per la Generalitat, amb l'única excepció de Boí Taüll.

Les línies de tren de l'operadora catalana han estat posades com a exemple d'eficiència de gestió per part del govern català, sobretot en comparació amb les de Renfe, quan el servei de la companyia estatal patia alguna de les seves reiterades incidències. FGC també ha jugat un paper clau per desencallar la construcció dels accessos ferroviaris al port de Barcelona, amb un projecte compartit amb l'estatal Adif.

El futur de FGC quedarà ara en mans de Ricard Font, que des del 2011 ha mantingut posicions de responsabilitat al departament de Territori, primer amb l'exconseller Lluís Recoder i després amb Santi Vila i Josep Rull. L'arribada de Damià Calvet com a conseller coincideix amb la seva marxa. Font té al cap el mapa d'infraestructures de Catalunya i, especialment, la xarxa ferroviària. Ha sigut l'interlocutor amb Adif, Renfe i el govern central per intentar millorar els punts negres on s'han produït problemes els últims anys.

Font serà substituït com a secretari d'Infraestructures i Mobilitat per Isidre Gavín, que porta set anys al capdavant de la direcció general de Cimalsa, la societat que la Generalitat utilitza per promocionar centrals de mercaderies. Per la seva banda, Ticó encapçalarà Cimalsa com a nou president.