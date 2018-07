El govern espanyol eleva la previsió de dèficit al 2,7%

El govern espanyol ha elevat l'objectiu de dèficit per a aquest any a un 2,7% (en lloc del 2,2% previst per l'executiu de Rajoy) i a un 1,8% per a l’any 2019 (enfront de l'1,3% anterior). Segons càlculs del govern, l'any que ve s'haurà de fer "un esforç estructural" del 0,4%, cosa que obligarà a fer ajustos (augmentar ingressos o bé reduir despeses) per valor d'uns 4.500 milions d'euros. Així ho anunciat aquest dijous la ministra d'economia, Nadia Calviño, a Brussel·les.

Calviño considera que l'objectiu de dèficit d'aquest any "no era realista" i el govern socialista ha cregut necessari revisar-lo coincidint amb les previsions de la Comissió Europea. "Si ens entestéssim a mantenir el dèficit fixat pels nostres predecessors de l'1,3% del creixement, estaríem obligats a aplicar mesures d'ajustament de gran magnitud que serien molt perjudicials per a la recuperació econòmica", ha defensat la ministra. "És l'herència que ens hem trobat", ha afegit.

La ministra espanyola ha explicat que els nous objectius de dèficit ja han sigut transmesos al comissari d'afers econòmics, Pierre Moscovici, en una reunió prèvia a l'Eurogrup. La Comissió Europea va exigir a Espanya que l'esforç estructural fos del 0,65% del PIB, però la ministra considera que "hi ha marge" perquè l'esforç sigui finalment del 0,4%, amb la intenció de complir "amb l'agenda social del president Sánchez". Calviño creu així que es preveu "un creixement més just".

D'acord amb aquestes noves xifres s'establirà el nou sostre de despesa i els pressupostos generals que s'hauran de presentar a la tardor. Serà llavors quan l'executiu comunitari decidirà "si està o no d'acord" amb les propostes socialistes, va explicar Calviño. La informació es detallarà divendres vinent en el consell de ministres.