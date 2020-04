El covid-19 arrossega els preus a Catalunya al 0% per la caiguda dels combustibles

La crisi del covid-19 també es va notar en la inflació durant el primer mes amb mesures de confinament. L'índex de preus del consum (IPC) va caure a Catalunya un 0,5% al març a causa del descens dels preus del transport, de manera que la taxa interanual va caure vuit dècimes, fins al 0%, segons dades fetes públiques aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest efecte s'explica per la caiguda de la demanda de combustibles arran de les restriccions a la mobilitat per limitar la pandèmia, que han provocat una davallada dels preus.

Així doncs, el principal descens durant el març es va produir en el sector dels transports, amb una baixada del 3,4%, seguit del preu de l'habitatge, amb una reducció de l'1,8%, mentre que l'oci i la cultura van caure un 0,4%. Per la seva banda, l'apartat de vestit i calçat va ser el que va registrar una alça de preus al març, amb un increment del 4%.

En el conjunt d'Espanya, l'IPC va baixar un 0,4% al març i va retallar set dècimes la seva taxa interanual fins al 0%, un descens més pronunciat del que s'esperava i el seu nivell més baix des de l'agost del 2016. Les úniques comunitats que presenten una taxa interanual positiva són les Balears, el País Basc, la Comunitat de Madrid (totes 3 amb un 0,1%) i les Canàries, amb un 0,8%.

Aquest 2020 els preus han baixat a Catalunya un 1,5%. Pel que fa a la inflació interanual, el principal descens de preus es va produir en l'habitatge, un 4,4%, i en el transport, un 2,7%. En canvi, en els últims dotze mesos, els preus van augmentar un 2,4% en el sector dels aliments i begudes no alcohòliques, mentre que els de vestit i calçat van pujar un 1,1% i els dels hotels, cafès i restaurants, un 2,5%.