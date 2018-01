La licitació d'obra pública de l'Estat a Catalunya cau un 23% el 2017

La licitació d'obra pública de l'Estat a Catalunya va caure a mínims el 2017, amb un descens del 23% respecte a l'any anterior, segons les dades recopilades per la Cambra de Contractistes d'Obra de Catalunya (CCOC).

En total, durant el 2018 l'Estat va sol·licitar ofertes per valor de 218 milions d'euros, quan l'any 2016 van superar ela 283 milions d'euros. En aquests xifra s'inclouen les licitacions d'organismes estatals que tenen ingressos d'explotació propis i en molts casos pagats en part pels usuaris, com són Aena i Enaire, Adif, les autoritats portuàries de Barcelona i de Tarragona, Renfe i Correus.

Segons la CCOC, aquesta xifra de licitació de l'Estat a Catalunya l'any 2017 se situa molt per sota de la mitjana dels últims 10 anys i "de les expectatives creades per l'anunci dels president del govern espanyol, Mariano Rajoy" quan el passat més de març a Barcelona va anunciar la inversió de 4.200 milions fins el 2020, cosa que va ser batejada com a "pluja de milions".

De fet, la licitació d'obra pública de l'Estat a Catalunya ha caigut any rere any a Catalunya des del 2017, quan pujava a 2.636 milions. Des d'aquell moment, el pitjor any va ser el 2012, quan va baixar a 172,5 milions. La xifra de 218 milions del 2017 és el segon pitjor any des de l'inici de la crisi.

De fet, si s'analitzen les dades de la CCOC, el volum més important d'obra pública licitada per l'Estat es d'Aena, l'empresa semipública cotitzada que gestiona els aeroports, amb 72,5 milions, El segon lloc l'ocupa el Port de Barcelona, amb 54,8 milions, i el tercer lloc Adif -l'empresa gestora de la infraestructura ferroviària-, amb 36,9 milions. Renfe només va licitar 11 milions, i la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, 10 milions.

Impuls de la Generalitat i els ajuntaments

Malgrat les males dades de licitació d'obra pública de l'Estat, el volum del conjunt de les administracions va augmentar un 49%, en passar de 1.130 milions el 2016 a 1.690 milions el 2017. Això va ser possible gràcies a l'impuls inversor de la Generalitat i, sobretot, dels ajuntaments catalans.

Així, el Govern i els seus organismes públics van licitar obres per valor de 426 milions d'euros, xifra que és un 43% superior a la del 216. El creixement en el cas dels ajuntaments encara va ser més important del 90%, en passar de 549 milions el 201 a quasi 1.046 milions el 2017, quelcom que la CCOC atribueix al cicle electoral, ja que els comicis locals seran el 2019.