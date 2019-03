El macrocentre de FP de Martorell, bloquejat pel xoc dins del Govern

La gran aposta del Govern per impulsar la FP, el macrocentre de Martorell amb capacitat per 12.000 alumnes i que va costar 13 milions d’euros, segueix buit quatre anys després de la seva inauguració a l’espera que la Generalitat tregui a concurs la seva gestió. L’últim capítol que explica aquest endarreriment és l’enrevessada guerra interna que s’ha obert entre els diferents departaments implicats en el seu funcionament: Treball, Educació, Empresa i Presidència.

Segons ha pogut saber l’ARA, el motiu del conflicte és l’òrgan de govern que ha de dirigir el macrocentre i, sobretot, qui en forma part. Presidència i Empresa, conselleries que pengen del PDECat, defensen que es compleixin els estatuts -aprovats quan Artur Mas era president de la Generalitat-, que diuen que la governança correspon a un consorci format per les quatre conselleries implicades, l’Ajuntament de Martorell -que és qui va cedir els terrenys on es va fer el centre- i el clúster d’automoció (en aquest consorci també hi hauria un consell social, que faria propostes no vinculants i que estaria format per les patronals Foment i Pimec i pels sindicats CCOO i UGT).

Per la seva banda, Treball i Educació, conselleries en mans d’ERC, volen canviar els estatuts i que una comissió, on hi siguin les dues patronals i els dos grans sindicats, facin un seguiment del funcionament del centre. L’actual consorci “no faria funcions de gestió”.

Els estatuts, però, també preveuen que la gestió la porti una empresa externa relacionada amb el sector de l’automoció i que el concurs per adjudicar-la vagi a càrrec del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que és el propietari de l’edifici.

L’oposició de Presidència i Empresa a canviar els estatuts, però, ha fet que el SOC paralitzi el concurs, segons fonts d’Empresa. Treball nega l’acusació i explica que, si intenta fer el concurs, no tirarà endavant. El motiu: la licitació ha de rebre el vistiplau del consell de direcció del SOC, del qual formen part els sindicats i la patronal, que són precisament els que reclamen tenir veu en la governança del macrocentre.

El 20 de febrer es van reunir la fins aquesta setmana consellera de Presidència, Elsa Artadi; el vicepresident, Pere Aragonès; la consellera d’Empresa, Maria Àngels Chacón, i els dos secretaris generals de Treball i Educació, Josep Ginesta i Núria Cuenca, respectivament. Tots ells es van trobar amb representants de Foment i Pimec i els sindicats CCOO i UGT per arribar a un acord. Segons fonts del departament de Treball, en la trobada es va acordar que Empresa fes una proposta perquè els agents socials formin part de l’òrgan de govern. La proposta d’Empresa, però, es va limitar a insistir que la veu de patronals i sindicats ha de quedar restringida al consell social, i no a l’òrgan de govern.

Enmig d’aquesta guerra entre departaments, l’Ajuntament de Martorell s’ha cansat dels endarreriments. El consistori -governat precisament per PDECat i ERC- va enviar un requeriment al Govern el 17 de febrer demanant el retorn dels terrenys del centre per incompliment de contracte, com va avançar l’ARA. Argumentava que quan va cedir-los, l’any 2009, el contracte estipulava que en cinc anys l’espai havia d’estar funcionant com a centre de FP d’automoció i gestionat en concessió per una empresa privada del sector.

Treball va respondre al requeriment assegurant que en el centre s’hi està fent activitat (s’hi fan cursos de manera puntual del SOC per on passen un centenar d’alumnes a l’any) i que si no es licita és per la discrepància sobre l’òrgan de govern. El secretari general de Treball, Josep Ginesta, assegura que en fins a dues ocasions hi ha hagut acord de totes les conselleries per modificar els estatuts. En una d’elles, fins i tot, es va plantejar a l’òrgan de govern, però el veto de l’Ajuntament i part del clúster de l’automoció va fer que no es votés. Empresa nega aquest acord, mentre que l’Ajuntament diu que el que es volia era canviar del tot els estatuts.

Si el lector ha arribat fins aquí, serà conscient de l’embolic en el qual es troba el macrocentre. Mentre no es resolgui, seguirà aturat.

LES CLAUS

1. Quin és el punt de desacord entre les conselleries?

Bàsicament, qui ha de ser a l’òrgan de govern del macrocentre. Empresa i Presidència defensen que sigui, com fixen els estatuts, les quatre conselleries implicades, l’Ajuntament de Martorell i el clúster d’automoció. En canvi, Treball i Educació volen que el pes el tinguin els agents socials: els grans sindicats (CCOO i UGT) i les patronals (Pimec i Foment).

2. I ara què?

Si finalment no es canvien els estatuts, el SOC haurà de prendre una decisió sobre la licitació. “Estem en un atzucac jurídic”, assegura el secretari general de Treball, Josep Ginesta.

3. Què diuen els agents socials?

Pimec defensa que ells han de tenir veu en l’òrgan de govern, ja que la patronal no se sent representada en el clúster de l’automoció. En el que no entra Pimec és en el com. “Exigim, però, que no s’allargui més i es posi en funcionament el centre”, diu el secretari general, Antoni Cañete.

4. ¿I l’Ajuntament de Martorell i el clúster de l’automoció?

El clúster està enfadat pel retard i el consistori diu que no té inconvenient que els agents socials entrin en l’òrgan de govern. Ara bé, l’Ajuntament deixa clar que si no es fa un centre de FP d’automoció presentarà un contenciós administratiu perquè li tornin els terrenys.