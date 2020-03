El ministeri de Sanitat publica el document que han de portar els treballadors de serveis essencials

El ministeri de Sanitat ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat la declaració responsable que les empreses de serveis essencials han d'emetre per als seus empleats i que aquests han de dur a sobre quan es desplacin a treballar.

651x460 Model de declaració responsable publicat al BOE Model de declaració responsable publicat al BOE

El document s'ha publicat com a annex d'una nova ordre ministerial publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). El text inclou els detalls de l'empresa i els noms i DNI de l'empleat i dels responsables de la companyia, i la declaració que l'empresa pot operar d'acord amb els requisits indicats pel decret publicat diumenge a la nit.

El decret estableix quins sectors i activitats poden continuar funcionant per mantenir els serveis essencials, i estableix el cessament de tota la resta d'activitats econòmiques. Tot i que es va anunciar divendres, es va acabar publicant a última hora de diumenge, la qual cosa va obligar l'executiu a incloure una moratòria d'un dia perquè les empreses s'adaptessin a la nova situació. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va demanar perdó aquest dilluns per la confusió causada.

A més del certificat per als treballadors, l'ordre del ministeri aclareix que els autònoms es veuen afectats en les mateixes condicions que la resta de treballadors: només podran desplaçar-se per treballar els que ho facin en activitats qualificades d'essencials pel decret del govern. En aquest sentit, la norma ministerial també estableix que els representants de sindicats i patronals es poden desplaçar per fer tasques relacionades amb aquestes entitats.