A favor de la desaparició del 'cash': un món sense efectiu, un món millor

Suècia és pionera al món en l’erradicació del 'cash'. Els avantatges d’una societat sense diners en efectiu són molt clars, però, tot i això, la transició cap a una societat sense diners en metàl·lic no és ni fàcil ni ràpida. Hi ha sectors de la societat que són refractaris al canvi.

La lluita contra la delinqüència i l’economia informal són dos dels principals arguments per aconseguir un món sense diners en metàl·lic. Un món lliure de 'cash' suposaria un clar fre a activitats criminals com ara l’evasió d’impostos i el terrorisme, o tota mena de transaccions il·lícites, com per exemple cobrar un cafè sense declarar-ne l’ingrés.

Un món sense bitllets i monedes suposa una important millora per al finançament de les arques públiques, perquè tota l’economia estaria sota control per recaptar impostos. Actualment, una part important de l’economia es considera informal, és a dir, economia generada amb activitats que s’escapen del control administratiu. És difícil fer una estimació acurada del pes que té l’economia informal, però als països occidentals pot arribar a representar entre un 10% i un 30% del conjunt de tota l’economia.

Per aquest motiu, l’eliminació del diner metàl·lic suposaria un increment important de l’economia formal i, per tant, de la recaptació pública, en un percentatge gens negligible.

Per als ciutadans, els pagaments electrònics també són més segurs que les transaccions en metàl·lic. El diner metàl·lic és més insegur perquè aporta valor directament a la persona que en té, a diferència de les transaccions electròniques.

Finalment, el diner electrònic és més ecològic i fins i tot més higiènic. Cal tenir en compte que està lliure de virus i microorganismes. Els bitllets i les monedes passen de mà en mà i acumulen tota mena d’éssers vius que propaguen la contaminació vírica entre les persones.

En resum, el diner electrònic és més transparent, més convenient, més segur i més ecològic i net.