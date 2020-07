El Govern insisteix que hi ha alternatives a l'ERO de Nissan

La Generalitat entoma l'arbitratge de l'ERO de Nissan amb voluntat d'explorar vies que evitin l'acomiadament de 2.525 treballadors. El conseller de Treball, Chakir el Homrani, s'ha cuidat molt bé de no donar cap concreció, però ha afirmat amb contundència que cal buscar "alternatives" a l' expedient de regulació d'ocupació que va presentar ahir l'automobilística japonesa. El Homrani demana "bona fe i voluntat de negociació" a empresa i treballadors, vist el clima de conflictivitat que envolta el procediment.

El conseller assegura que l'ERO responia a causes "organitzatives i productives", no pas econòmiques. Això demostra, segons el responsable de Treball del Govern, que les plantes catalanes que l'empresa vol tancar són "viables" i que la decisió d'aturar la producció respon a una decisió "estratègica" de la direcció. Per tot plegat, en virtut de les competències en matèria laboral de què disposa la Generalitat, El Homrani ha anunciat que proposarà a les parts una mediació, que començaria, calcula, "a principis" de la setmana vinent. El departament "no es quedarà de braços plegats: serem proactius", ha sentenciat.

L'ERO es va presentar hores després que els representants de Nissan i del comitè d'empresa fessin la primera reunió per negociar l'expedient que ha d'acabar amb el tancament de les tres fàbriques que té l'automobilística a Catalunya: la de la Zona Franca, la de Montcada i Reixac i la de Sant Andreu de la Barca. Aquesta trobada va ser la prova de la forta tensió ambiental que envolta aquest procés: els treballadors van escenificar el seu rebuig al tancament, ja que els representants sindicals es van negar a signar l'acta de la trobada. Les negociacions duraran tot el juliol i l'ERO es farà efectiu al desembre. Per altra banda, aquest dimecres uns 200 treballadors de Nissan a Barcelona s'han desplaçat fins a Los Corrales de Buelna (Cantàbria), on hi ha una factoria de la companyia nipona, per manifestar-se.

Per altra banda, El Homrani ha revelat que Nissan li ha traslladat un càlcul de 14.000 llocs de treball indirectes afectats, 9.000 a Catalunya i 5.000 a la resta de l'Estat. Això suposa una rebaixa respecte als 20.000 que s'estimaven quan la companyia nipona va anunciar el tancament de les plantes.