El nombre d’empreses de capital estranger creix un 22% l’últim any

Facebook, Satellogic, WeWork, Amazon... Són noms d’algunes empreses estrangeres que han decidit instal·lar-se a Catalunya durant els últims mesos. És cert que, segons les dades oficials, la inversió estrangera directa va baixar el 2017. Però alhora l’economia catalana és cada vegada més oberta i té més presència d’empreses de fora, un 22% més l’últim any. Almenys així es desprèn de l’últim directori d’empreses estrangeres elaborat per Acció.

L’augment d’empreses estrangeres sembla contradictori respecte al descens de la inversió estrangera, que segons la Generalitat va baixar un 27%. Però dos elements matisen aquesta dada. D’una banda, la inversió estrictament industrial va créixer un 12%. D’altra banda, tal com explicava la directora general d’Indústria de la Generalitat, Matilde Villarroya, hi ha un element a tenir en compte: el 2017 es compara en inversió amb el 2016, quan Amazon va construir el seu gran centre logístic del Prat.

El nombre d’empreses estrangeres a Catalunya ha augmentat l’últim any un 22%. No en va Catalunya s’ha situat els últims dos anys com la millor regió del sud d’Europa, segons el Financial Times, pel seu potencial econòmic, el capital humà i l’estil de vida, la rendibilitat, la connectivitat i el clima de negocis; aspectes als quals caldria sumar una mà d’obra preparada però amb un cost inferior que en altres regions competidores.

Segons el directori d’Acció, a Catalunya hi ha instal·lades 8.642 empreses de capital estranger (un 1% del total), entenent com a tals aquelles empreses que tenen més del 50% del capital en mans foranes. La tendència és, a més, creixent. Malgrat la inestabilitat política de l’any passat, el nombre d’aquestes empreses de fora va augmentar un 21%, segons les dades d’Acció, i des de l’any 2013, amb la sortida de la crisi, s’ha registrat un creixement de 3.040 empreses, un 54% més.

Empreses més grans

Pel que fa al rànquing de les principals empreses de capital estranger a Catalunya, apareixen en els primers llocs Seat, Carrefour, FCC (la constructora, tot i tenir la seu a Barcelona, ara té la major part del seu capital en mans del mexicà Carlos Slim), Volkswagen, Nissan, Lidl, Bunge o Nestlè. Però entre les 50 primeres n’hi ha moltes més, majoritàriament grans multinacionals, com Basf, Ikea, Novartis, Cargill, Dow, Schneider, Danone, Mondelez, HP, Unilever, Siemens, Bayer, Henkel, Havas Media Group o Alstom, entre moltes altres.

No totes, però, són grans multinacionals. Un 7% (589) són grans empreses, un 15% (1.289) mitjanes, però més de la meitat, el 57% (4.939), són petites i un 21% (1.818) són microempreses. No obstant això, és cert que el teixit empresarial estranger instal·lat a casa nostra és proporcionalment més gran que el teixit empresarial propi català. Quasi una de cada tres grans empreses instal·lades a Catalunya és estrangera. I una quarta part del total d’empreses grans i mitjanes tenen capital majoritàriament de fora.

Però, a més, aquestes companyies mostren un gran dinamisme. Tenen un pes especialment important en el rècord exportador de l’economia catalana. Així, un 27% de les empreses de capital estranger són exportadores, i ho són més que les empreses d’aquí perquè aporten un 50% de totes les vendes de Catalunya a l’exterior.

Segons l’estudi d’Acció, les empreses estrangeres establertes a Catalunya aporten un 31% del total de la facturació de les empreses catalanes (al conjunt d’Espanya, segons l’INE, aporten el 29% del total), i un 19% de l’ocupació (a tot Espanya, segons l’INE, gairebé un 14%).

Catalunya atreu empreses de tot el món. Les xifres ho demostren: a Catalunya hi ha empreses instal·lades de 89 països diferents. Això sí, hi ha una desena d’estats que acaparen la majoria, el 80% del total. El podi l’encapçala Alemanya, amb 1.129 companyies (el 13% del total). França ocupa el segon lloc, amb 1.070 empreses (un 12%), seguida dels Estats Units, amb 1.010 empreses (gairebé el 12%). Per sota ja se situen Itàlia (746), els Països Baixos (681), el Regne Unit (665), Luxemburg (581), Suïssa (415), Dinamarca (275) i el Japó (254). La Xina, amb 91 establiments, se situa per primer cop entre els 15 primers estats amb empreses a Catalunya.

Per facturació, el pes més important de les empreses estrangeres a Catalunya el tenen les industrials (35,4%), seguides per les empreses comercials (31,8%) i les de serveis (19%). En canvi, per nombre d’empreses el lideratge és de les comercials (33,5%), seguides de les de serveis (32,9%) i les manufactureres (12,6%). En volum de facturació el sector de l’automoció i les motocicletes és el primer, amb un 13,4% del total, seguit de l’alimentació (12,9%), finances i assegurances (9,4%), química i plàstics (8,3%) i tecnologies de la informació i transformació digital (6,6%).