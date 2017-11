El nombre de ‘ni-nis’ catalans es redueix a la meitat en tres anys

El percentatge de ni-nis a Catalunya segueix reduint-se i s’allunya, de forma definitiva, dels nivells registrats durant la crisi. Així ho va assegurar ahir la patronal d’empreses de treball temporal i agències de feina Asempleo. L’associació va apuntar que aquest 2017 un 12% dels joves catalans d’entre 16 i 25 anys ni estudien ni treballen, 14 punts menys que fa tres anys, quan la situació va passar a ser crítica.

A més, el percentatge d’aquest exercici millora la xifra d’abans de la crisi, que se situava al voltant del 14% l’any 2007. Tot i que el territori català va aconseguir aquests nivells l’any 2016, Espanya hi ha arribat tot just aquest any. A banda d’això, Catalunya segueix sent una de les comunitats de l’Estat on el percentatge de ni-nis és més baix, i se situa un punt per sota de la mitjana de tot l’Estat.

Catalunya és, de fet, una de les regions que genera més ocupació entre els joves que ni estudien ni treballen. Aquest fet es deu al fort pes del turisme i les diverses activitats que se’n deriven (comerç, transport i hostaleria). Segons l’Idescat, aquest sector va generar un 24% del PIB a Catalunya l’any 2016, i va ser el segon sector més important.

A més, el creixement continuat dels contractes temporals signats durant les últimes campanyes d’estiu també ha impulsat la contractació de ni-nis aquest 2017. De fet, la majoria dels joves que han trobat la seva primera feina enguany ho han fet mitjançant un contracte temporal. Segons va indicar Asempleo, la possibilitat que la primera feina d’un jove sigui temporal és 27 vegades superior a l’opció que sigui indefinida.

Trencar el cercle viciós

No obstant això, la taxa de temporalitat entre els joves catalans és la segona més baixa de tot l’Estat. Concretament, quatre de cada deu joves d’entre 16 i 25 anys amb feina treballen amb un contracte indefinit, mentre que la resta ho fan amb un de temporal. Segons Andreu Cruañas, president d’Asempleo, aquesta dada no és preocupant. “Accedir al món laboral a través d’un contracte temporal, molt més accessible, trenca un cercle viciós: la gent no contracta els joves perquè no tenen experiència”. Ara bé, Cruañas avisa que si aquesta situació “es cronifica, sobretot de manera involuntària per al contractat, la situació esdevé precària”.

Una altra dada que es desprèn de l’estudi són les possibilitats que tenen els ni-nis catalans de trobar feina. Catalunya es troba per sobre de la nota mitjana espanyola, però lluny de les més ben valorades en aquest camp. “Les dades demostren la capacitat d’absorció de les empreses i la disposició dels treballadors, però hi ha marge de millora”, apunta Cruañas.

Preocupació pels ‘ni-nis’ inactius

Dins dels joves que ni estudien ni treballen, Asempleo assenyala dos grups: el primer inclou tots aquells ni-nis que busquen una feina de forma activa, mentre que el segon agrupa tots aquells que no se senten motivats per entrar al mercat laboral. Aquest segon col·lectiu és el que més preocupa la patronal.

Les dades de l’informe posen de manifest que el nombre de joves en aquesta categoria ha augmentat a Catalunya malgrat la reducció de l’atur entre els joves. A finals de juny d’aquest any, el percentatge de joves considerats inactius representava un 5% de la població d’entre 16 i 25 anys, un punt per sobre del percentatge registrat l’any 2015. “Aquest és el grup en què ens hem de centrar, i la seva evolució dependrà de com ho faci el sector turístic i de les polítiques que adopti el govern que surti el 21-D”, va sentenciar Cruañas.