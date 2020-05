Els països europeus primen acords bilaterals per revifar el turisme

Els governs de la Unió Europea no acaben de trobar la manera de coordinar la reobertura de fronteres. “Alguns demanen que hi hagi mesures de control tant a l’entrada com a la sortida, d’altres creuen que cal un enfocament més relaxat, i alguns demanen tests abans d’entrar al país perquè la seva situació és més seriosa”. Així responia aquest dimecres el ministre de Turisme de Croàcia, Gari Cappelli -que exercia de moderador en la videoconferència dels ministres de Turisme de la Unió Europea-. Cappelli va constatar que davant les diferents situacions epidemiològiques, la manera d’avançar cap a la recuperació de la mobilitat aquest estiu és establir acords bilaterals entre estats que justament presentin condicions similars, amb els riscos que això suposa.

La Comissió Europea va presentar la setmana passada una guia de recomanacions per al sector turístic que establia diferents fases amb criteris epidemiològics per anar reobrint fronteres i turisme, però el sector va criticar el document i va dir que era massa genèric i generava confusió en lloc de claredat. Una prova d’aquesta desorientació és que ahir els ministres de Turisme van considerar que cal treballar més abans de donar per bo el document i, fins i tot, Cappelli va explicar que preveuen posar sobre la taula altres propostes que puguin millorar-lo. Brussel·les envia missatges per estimular la reobertura de fronteres i els mateixos governs volen fer-ho, no només per la importància que té el turisme a nivell econòmic sinó també perquè la mobilitat entre fronteres és un dels pilars de la UE i del mercat únic. Però posar-ho en pràctica no és tan senzill. I, mentrestant, països com Alemanya busquen acords amb el sud mediterrani per establir corredors i els nòrdics s’obren les portes entre ells. Trobar la manera de no discriminar per nacionalitats i només fer-ho per criteris epidemiològics és un dels reptes per garantir que es respecten els drets de tots els europeus.

La data clau: 15 de juny

Com admetia el titular francès de la cartera de Turisme després de la videconferència, Jean-Baptiste Lemoyne, la data en la qual esperen donar notícies més clares és el 15 de juny (quan Alemanya també ha manifestat que vol aixecar les restriccions turístiques). Això no impedeix, però, que cregui que el turisme arreu d’Europa tindrà una component principalment “estatal”, perquè malgrat animar turistes de la resta de països comunitaris a viatjar a França, “caldrà ser especialment prudents” i hi haurà restriccions.

Un dels sectors que fa més soroll pel seu poder i també perquè ha estat intensament colpejat pel covid-19 és el de les aerolínies. En l’àmbit europeu, la majoria tenen previst tornar a operar a partir del juliol encara que Lufthansa vol fer-ho al juny. Mentrestant, però, es troben amb milers de cancel·lacions i les consegüents reclamacions de reemborsaments que asseguren que no poden afrontar. Per això, van demanar a la Comissió Europea que flexibilitzi les normes perquè no estiguin obligades a retornar els diners i puguin oferir cupons a canvi. Brussel·les ja va dir que incentivaria l’ús de cupons per a aerolínies i també operadors turístics, però que en últim terme el consumidor sempre ha de tenir la possibilitat de recuperar els diners.

Entre els estats europeus també hi ha desacord en aquest sentit. Alguns aposten per sucumbir a la petició de les aerolínies i no obligar a tornar els diners (són una dotzena de països entre els quals hi ha els Països Baixos o Bèlgica, per exemple). Espanya també aposta per permetre que temporalment el sector no estigui obligat a tornar els diners. Però, per garantir el dret del consumidor, proposa un fons europeu de garanties que serveixi de xarxa de seguretat. Les aerolínies i operadors turístics podrien donar cupons durant un període determinat. Si el consumidor acabés per no fer servir el cupó i volgués els diners però l’aerolínia hagués fet fallida o aconseguís argumentar que no pot retornar-los, el fons de garantia s’activaria perquè els usuaris poguessin recuperar aquests diners.