Augmenta el liderat en innovació: el 38% de les patents espanyoles es registren a Catalunya

L'Oficina Europea de Patents (OEP) va registrar durant el 2017 l'increment més gran dels últims cinc anys en el nombre de patents, un 7,4% més respecte a l'any anterior. Les sol·licituds que procedeixen principalment de centres d'investigació, tant públics com privats, i institucions científiques. Tot i així, segueix molt per sota de la mitjana de la Unió Europea, darrere de països com Suècia, Bèlgica o Dinamarca.

L'augment s'explica en bona part per l'ascens de Catalunya, que tradicionalment ha sigut la comunitat pionera i que durant l'any passat va incrementar el seu liderat. En concret, el 37,6% del total de les sol·licituds de patents es van fer a Catalunya, en comparació amb el 35,1% de l'any anterior. En nombres absoluts, de les 1.676 patents espanyoles, 633 van ser catalanes.

La segona comunitat més innovadora és Madrid, amb una quota del 19,3% (inferior al 20,6% de l'any anterior). En tercer lloc, el País Basc va registrar una quota del 12,6% (també per sota del 13,4% de l'any anterior).

Pel que fa al rànquing per ciutats, el liderat és per a Barcelona, que registra 565 sol·licituds de patents davant de les 326 de Madrid.

La OEP ha rebut prop de 166.000 sol·licituds del conjunt de la Unió Europea aquest 2017, xifra que suposa un increment del 3,9% comparat amb el 2016 i una nova xifra rècord. La Xina ha registrat un fort creixement, d'un 16,6%, i se situa per primer cop entre els cinc països amb més sol·licituds juntament amb els Estats Units, Alemanya, el Japó i França.