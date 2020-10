Un 20% de les pimes catalanes, al límit del tancament

A mesura que avança la pandèmia també creix el percentatge d'empreses que es plantegen tancar el seu negoci davant la situació de crisi actual. Almenys així ho constata l'informe que ha presentat aquest divendres la patronal catalana Pimec, segons el qual un 18,7% de les pimes i autònoms valoren aquesta opció contra la davallada dels ingressos. De fet, aquesta situació s'ha agreujat amb el temps, ja que en l'última enquesta del maig la proporció era del 13%.

En el cas de l'hostaleria i la restauració, la situació encara és més pessimista: el 27,8% consideren baixar la persiana com una possibilitat molt real. "Malauradament pesa més la visió negativa que la positiva", ha lamentat Josep González, president de Pimec, durant la presentació de l'estudi.

Malgrat el lent despertar després del desconfinament, el nivell d'activitat de la majoria de les pimes i autònoms catalans continua sent baix. Com ha exposat l’economista i gerent de l’àrea institucional de Pimec, Àngel Hermosilla, hi ha un 5% d'enquestats que ni tan sols s'han posat en marxa, mentre que un 41,7% tenen menys del 50% de la feina de fa un any.

Un dels principals maldecaps que aquesta crisi està generant per a les pimes, exposa l'informe, són les tensions de tresoreria. Una de cada dues pateix pels diners que li queden a la caixa. No obstant això, ha baixat el nombre d'empreses en aquesta situació en relació amb les dues consultes anteriors. Si ens fixem en la restauració, el diagnòstic s'aplica a la majoria de les pimes, ja que el 80% asseguren que tenen problemes de tresoreria.

Les perspectives de futur no són gaire millors, segons l'enquesta de Pimec. Dues de cada tres empreses anticipen que tindran problemes financers i un 23% creuen que es trobaran amb aquestes complicacions abans que acabi l'any. Per al 27% de les pimes i autònoms consultats, les dificultats arribaran durant la primera meitat del 2021 si el context de crisi no millora. Això també explica que el conjunt dels enquestats consideri que la situació econòmica actual és "negativa" o "molt negativa", sobretot les empreses de petites dimensions i les dels sectors més tocats per la pandèmia.

González ha aprofitat la presentació de l'estudi per valorar les noves restriccions de la Generalitat als bars, restaurants i comerços per tallar els nous rebrots del virus. "Hem d'evitar els contactes, però també hem de procurar que no s'aturi l’economia", ha reivindicat el president de Pimec. En la seva opinió, la intenció de les mesures és bona, però la proporció no ho és, ja que es podria haver evitat el tancament de negocis.

Els càlculs de la patronal indiquen que la restauració deixarà d'ingressar 780 milions d'euros durant els quinze dies en què haurà de deixar la persiana abaixada, l'equivalent al 71% dels beneficis de tot un any. En aquest sentit, González ha insistit que aquests negocis han seguit les mesures de seguretat i ha remarcat que on s'han "relaxat" és en els entorns socials i familiars. Per això ha criticat que la resposta del Govern és "desproporcionada" i que es podria haver implementat d'una manera més gradual i a través de "campanyes de conscienciació" i sancions per controlar els incompliments.

Ajudes insuficients

Per a la patronal, les ajudes de 40 milions d'euros que la Generalitat planteja per als locals que es vegin afectats no són suficients per compensar la davallada dels ingressos de les pròximes dues setmanes. A més, González considera que la via del crèdit, com amb els avals de l'ICO, no és sostenible perquè moltes pimes i autònoms ja els estan expressant les seves dificultats per tornar els préstecs. Segons l'estudi, un 28% han constatat que no els podran tornar a temps.

"Les empreses no es podran endeutar gaire més. La solució no passa per anar demanant crèdits infinits", ha afegit el dirigent de l'organització empresarial. González defensa que es posin en marxa altres tipus d'ajudes a fons perdut, així com estímuls i rebaixes fiscals que suavitzin l'impacte que han rebut les pimes.