Sánchez aprova un pla contra l'atur de llarga durada dotat amb 1.300 milions d'euros

A poc més de tres setmanes per les eleccions generals, el govern de Pedro Sánchez continua amb els 'divendres socials'. El consell de ministres ha aprovat aquest divendres, l’últim abans de l'inici de la campanya electoral, un pla per lluitar contra l'atur de llarga durada. Està dotat amb 1.300 milions d'euros repartits entre els tres anys que durarà el pla, des del 2019 fins el 2021. A més el pla també inclou 2.678 milions destinats a les mesures ja aprovades i actualment operatives, com la recuperació de les ajudes per a aturats majors de 52 anys.

La taxa d'atur de llarga durada a l'Estat (6,8%) duplica de llarg l'europea (2,8%). El govern espanyol vol reduir la taxa fins el 4,3% gràcies al pla de cara al 2021. Si es compleix l'objectiu, 422.100 persones que fa temps que estan a l'atur trobaran feina. L'anomenat pla Reincorpora-T inclou mesures de formació pels treballadors a l'atur, especialment de sectors prioritaris i estratègics, com la sostenibilitat ambiental, la transició energètica, o els àmbits socials i de dependència. També s’ampliarà la formació en competències digitals.

El pla preveu posar en marxa una seixantena de mesures entre les quals destaquen les bonificacions per a les empreses que contractin aturats de llarga durada. La ministra d'Ocupació, Magdalena Valerio, ha fet una crida a la "implicació " de les empreses: "És essencial que apostin per contractar treballadors aturats de llarga durada i que apostin per la responsabilitat social. Cal una cooperació público-privada".

Decret per promoure l'autoconsum energètic

El consell de ministres també ha aprovat una estratègia contra la pobresa energètica amb l'objectiu de reduir-la entre un 25% i un 50% en els propers cinc anys, i un reial decret per promoure l'autoconsum energètic a l'Estat, que preveu un descompte en la factura de la llum per als clients que aportin energia a la xarxa. La rebaixa pot arribar al 100% de la factura si el client genera la mateixa energia que consumeix o més, però no es bonificarà més del 100% per evitar que es generi negoci, segons ha explicat la ministra de Transició ecològica, Teresa Ribera.