El rebut de la llum baixarà per als clients que aportin energia a la xarxa

El govern espanyol té previst aprovar avui un reial decret que regularà l’autoconsum elèctric a Espanya. Segons va avançar ahir la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, la normativa capgirarà la política dels anteriors governs i pretén potenciar el concepte del prosumer, el consumidor que alhora és productor. El primer pas es va fer a l’octubre, quan es va aprovar un decret per abaratir el preu de la llum que suprimia l’anomenat impost al sol, la taxa que gravava l’autoconsum elèctric.

El nou reial decret blindarà l’autoconsum contra aquest tipus d’impostos i obrirà la porta a l’autoconsum compartit. A més, simplificarà administrativament les instal·lacions. Així, si fins ara les instal·lacions d’autoconsum s’havien d’inscriure en un registre, ara ja no caldrà, malgrat que s’haurà d’avisar la companyia distribuïdora, que alhora ho notificarà a les comunitats autònomes. La burocràcia, per tant, se simplificarà.

Un altre aspecte important, que afecta també el cost de la instal·lació, és el del balanç energètic. És a dir, quan una instal·lació podrà abocar energia a la xarxa en els casos en què en produeixi més de la que consumeix. En el cas de les petites instal·lacions de particulars, es farà un balanç horari, és a dir, se li descomptarà del preu de la factura el preu hora a hora dels quilowatts que hagi abocat a la xarxa. Això sí, per molta energia que hagi produït, mai acabarà cobrant de la companyia. Segons la patronal elèctrica, això comportaria dificultats burocràtiques, com per exemple que els ciutadans haurien de liquidar l’IVA generat per aquestes vendes. En el cas d’instal·lacions que estiguin en mans d’empreses, aquestes sí que podran acabar cobrant, perquè ja estan donades d’alta i paguen l’IVA.

Fins ara, els autoconsumidors havien de tenir dos comptadors per al control del que produïen i el que consumien de la xarxa. Ara només caldrà un comptador en el punt d’enllaç de la instal·lació amb la xarxa, que farà la lectura horària tant de l’electricitat que s’adquireix a la xarxa com de la que s’hi aboca.

Xarxes intel·ligents

Un altre punt clau serà la regulació de l’autoconsum compartit, és a dir, el que podran fer un conjunt d’instal·lacions -que no poden estar a més de 500 metres i que han de dependre del mateix centre transformador- interconnectades entre si. La regulació aplanarà el camí a les instal·lacions urbanes, per exemple en les comunitats de propietaris.

L’esborrany del decret va rebre el suport de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), que el va qualificar d’“adequat”. Ahir la ministra Teresa Ribera va indicar que la norma vol destacar “el paper central dels ciutadans” i va dir que poder generar, autoconsumir i abocar electricitat a la xarxa és un factor “determinant per a l’èxit del procés, a més de positiu per als preus i per al sistema”.

LES CLAUS

1. Per què facilita les instal·lacions el decret?

A més d’impedir gravàmens com l’impost al sol, la nova normativa suprimeix el registre d’instal·lacions, simplifica la burocràcia i fins i tot els requeriments tècnics, ja que fins ara feien falta dos comptadors i ara amb un d’intel·ligent en el punt d’enllaç amb la xarxa de la distribuïdora ja n’hi haurà prou.

2. Què és el mecanisme de compensació?

L’autoconsumidor, quan tingui energia sobrant, podrà abocar-la a la xarxa. Fins ara ho podia fer, però de forma gratuïta. Ara rebrà una compensació, ja que se li restarà del rebut el preu horari dels quilowatts que hagi produït i no hagi consumit. Però un particular mai acabarà cobrant de la companyia elèctrica encara que el balanç final li sigui favorable.

3. Què és l’autoconsum compartit?

Els autoconsumidors poden unir-se en petites xarxes. Això obre la porta a facilitar les instal·lacions d’autoconsum en entorns urbans, per exemple en les comunitats de propietaris, i el veïns poden compartir una instal·lació a la coberta dels edificis.