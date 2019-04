La plataforma de viatges Exoticca tanca una ronda pont de 2 M€

La plataforma de grans viatges de luxe online Exoticca ha tancat una ronda de dos milions d’euros amb el fons de venture debt de Londres Harbert European Growth Capital, segons ha pogut saber l’ARA. L’operació complementa la que ja va completar la companyia el maig de l’any passat, en què va aconseguir 3,5 milions d’euros del fons madrileny KFund i Sabadell Venture Capital. Aquests recursos es destinaran a l’expansió internacional de la companyia, que ja és present en sis mercats: Espanya, el Regne Unit, França, Alemanya, els Estats Units i el Canadà. Aquesta última ronda de finançament també actuaria com a pont abans de tancar una injecció més important de capital.

La fórmula que ha escollit Exoticca és la del venture debt, una eina de finançament que se situa en un punt intermedi entre les inversions de capital risc i els préstecs tradicionals. Habitualment aquesta mena d’operacions es fan servir per ajudar a complementar el capital obtingut d’una primera ronda de finançament. Així doncs, seria l’equivalent per a les start-ups dels préstecs convertibles en accions, perquè no dilueix la propietat dels fundadors però permet tenir més efectiu disponible immediatament per a l’expansió.

“El nostre objectiu és democratitzar el sector dels grans viatges, perquè siguin accessibles i assequibles per al gran públic els viatges que abans només es podien permetre una minoria”, explica Pere Vallès, el conseller delegat d’Exoticca. La plataforma ofereix més de 50 destinacions a tot el món en forma de viatges organitzats a través de proveïdors de nivell alt, però amb preus més reduïts que els de les agències tradicionals perquè elimina intermediaris.

Més de 20 milions d’ingressos

En l’últim any, Exoticca ha agafat embranzida i ha passat d’una facturació de 4 milions d’euros el 2017 a situar-se en 23 milions d’euros l’any passat. Després de posar un peu al continent americà a través dels Estats Units i el Canadà, la companyia també aterrarà a Austràlia. A més, es vol estrenar en tres països de l’Amèrica del Sud. De cara al 2020, l’objectiu és ampliar la presència a 20 mercats, un dels quals seria la Xina, que en els últims anys ha disparat la seva participació en el turisme internacional.