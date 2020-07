Un 70% de la població assalariada ha treballat sense mesures de protecció del covid

En plena crisi sanitària s'ha disparant la inseguretat laboral i s'ha duplicat la "tensió professional" entre els treballadors. És una de les principals conclusions d'una enquesta elaborada entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el sindicat CCOO feta pública aquest dimecres a Madrid on es recullen dades de 20.328 persones assalariades del 29 d'abril al 28 de maig.

Segons l'informe, dos de cada tres treballadors de serveis essencials reconeixen haver-se sentit insegurs per la por de contagiar-se del covid-19 o per por de contagiar les persones del seu voltant. Dues preocupacions que, d'altra banda, no són menors tenint en compte que un 70% dels enquestats reconeixen haver treballat sense mesures de protecció. Per a CCOO, això constata la falta de mitjans de protecció.

A més, l'estudi també recull que un 13% dels empleats han manifestat haver anat a treballar amb algun símptoma. La majoria són personal sanitari, sobretot auxiliars d'infermeria, però de ben a prop els segueixen altres professions com ara treballadors de supermercat o de la llar i les cures. El doble dels que han assegurat anar a treballar amb símptomes reconeixien tenir un salari que només "algunes vegades" els permet cobrir les necessitats bàsiques. Un fet que reafirma el que fa mesos diferents veus socials assenyalen: la crisi no afecta a tothom per igual. A més, l'estudi també indica que els eixos de desigualtat, tal com alertava aquest dimarts el Banc d'Espanya, no només s'han mantingut, sinó que "han augmentat".

Els resultats també recullen que la meitat dels treballadors han tingut por de perdre la feina i que a un 75% li ha preocupat la dificultat de trobar-ne una de nova si es queda a l'atur. "Són dades dramàtiques", sentencia el secretari general de CCOO, Unai Sordo. Això ha portat a un augment de la inseguretat i a duplicar la "tensió laboral", cosa que significa que els treballadors han vist com augmentaven les exigències professionals i, per contra, perdien capacitat de control sobre la seva activitat. Una angoixa a la qual s'hi sumen canvis d'horaris, que més de la meitat d'empleats reconeixen haver patit, i de tasques laborals.

L'estudi recull que la inseguretat també es desprèn de la preocupació per una reducció o pèrdua del salari. De fet, un 70% dels treballadors reconeixen haver estat preocupats per aquest motiu, en especial els empleats amb salaris més baixos.

Pel que fa a la destrucció de llocs de treball, segons les dades recollides a l'informe, un 5,7% dels enquestats han vist perdre la feina des del començament de la pandèmia. Les xifres, segregades per edat, gènere i sector laboral, dibuixen que els homes s'han vist "lleugerament més afectats per la destrucció de llocs de treball que les dones". I, pel que fa l'edat, els joves han sigut els més perjudicats, fins al punt que entre els menors de 25 anys la pèrdua de la feina ha arribat al 17%.

Es duplica el consum de tranquil·litzants



L'estudi també recull que s'ha duplicat el nombre de persones que han hagut de consumir tranquil·litzants o somnífers durant la pandèmia. D'aquests, més de la meitat són nous consumidors, mentre que els que ja en consumien d'abans o bé han augmentat la dosi o bé han pres un fàrmac més fort. De fet, tant des de la UAB com des de CCOO avisen de la necessitat de no oblidar que les condicions laborals afecten intrínsecament la salut de les persones i que, per això, "quan parlem de salut laboral, parlem també de salut pública".



Des de CCOO recalquen que "la pandèmia ha agafat el teixit laboral espanyol molt poc previngut". També avisen que tot i que "la situació ha millorat l'últim mes amb més mesures de protecció, el problema segueix latent". Per això, amb les dades a la mà, demanen "més cultura preventiva" tenint en compte que "l'impacte en la salut de la població és enorme".