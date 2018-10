El preu de l’energia es dispara

El preu de l’energia creix imparable. Segons l’associació de consumidors Facua, el rebut de la llum durant el mes de setembre va ser el tercer més elevat de tota la història. Per la seva banda, tal com indica l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), el preu del gas natural durant el quart trimestre va créixer un 8,4% en comparació al trimestre anterior. Es tracta de l’increment més elevat d’aquest 2018.

A efectes pràctics, les dues pujades es tradueixen en un increment dels costos que han d’assumir els consumidors. Segons Facua, cada usuari de la xarxa elèctrica ha pagat, de mitjana, 83,55 euros al setembre, un 16% més respecte al mateix període de l’any passat. Això suposa un encariment d’11,47 euros mensuals en el rebut de la llum. El percentatge de variació pel que fa al gas natural és bastant semblant: tal com apunta l’OCU, escalfar la casa aquest hivern serà un 15% més car que l’exercici anterior. En xifres absolutes, la factura anual a preus actuals s’elevarà fins als 723 euros, 56 més del que s’hauria pagat amb la tarifa anterior.

Aquesta pujada de preus respon essencialment a dos factors: l’efecte de l’escassa producció de les energies renovables i l’evolució del mercat exterior. El primer té una forta incidència en el rebut de l’electricitat, mentre que el segon influeix en el preu del gas.

Factors externs

“La volatilitat dels preus respon, en part, a l’aportació de les renovables”, assenyala Jordi Dolader, exconseller de la Comissió Nacional de l’Energia. Avui dia, la factura de la llum està determinada per tres elements. Primer, l’import que es destina a pagar la infraestructura per fer arribar la llum de les centrals energètiques a qualsevol casa; el segon fa referència a l’IVA, i el tercer, al preu de la mateixa energia. Els dos primers s’han mantingut congelats durant els últims quatre anys, però l’últim no. “Les tecnologies més barates són les renovables; ofereixen energia quasi a cost zero”, puntualitza Dolader. Enguany, però, “aquest tipus d’energies no han rendit al màxim”, diu l’expert, i aquest fet ha catapultat l’import del rebut de l’electricitat als nivells actuals.

El gas natural, en canvi, és un tipus d’energia el preu del qual depèn en gran part del mercat internacional, ja que Espanya no n’és un gran productor. “La pujada s’explica per l’increment del preu de la primera matèria, concretament del petroli, que és el que marca la referència”, argumenten des de l’OCU. Dolader, alhora, també assenyala que la moneda de referència pel que fa a la comercialització d’energia, el dòlar, “es manté fort”.

Un hivern amb més talls de llum

La pujada de preus prèvia a l’època hivernal ha fet saltar totes les alertes a les organitzacions de consumidors. “L’hivern serà dur, amb la pujada de preus; això es traduirà en molts talls de llum a les famílies amb pocs recursos”, va afirmar ahir Rubén Sánchez, vicepresident i portaveu de Facua. És per això que aquesta organització reclama al govern espanyol rebaixar l’IVA de la factura de la llum i recorda el cas britànic: “Al Regne Unit, els consumidors paguen un 5% d’IVA, mentre que a Espanya és del 21%”, protesta Sánchez.

Des de l’OCU, a més, aconsellen als consumidors “escollir una bona tarifa”. “Hi ha molts consumidors que tenen una tarifa molt dolenta i no ho saben”, indica aquesta organització, que recorda als clients que es troben al mercat regulat [aquell en què el preu canvia dia a dia i hora a hora] que poden “intentar abaratir la tarifa contractant-ne una al mercat lliure [on el preu no varia perquè ja està fixat per l’empresa comercialitzadora]”.

És evident que l’augment dels dos tipus d’energies és notable, però ¿es pot considerar cara l’energia que es paga a Espanya? Segons Dolader, “tot és relatiu”. “Per tenir llum quan activem un interruptor hi ha d’haver moltes inversions i decisions al darrere”, apunta Dolader, que també afirma que “el consum energètic va a més” i que, per tant, “tot tendirà a encarir-se, almenys a curt termini”. Ara bé, Rubén Sánchez, de Facua, denuncia que “el govern segueix sense posar en marxa polítiques contra l’especulació perquè això molesta els senyors de les elèctriques”.