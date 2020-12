La pujada del salari mínim redueix la bretxa salarial entre homes i dones

A Catalunya, la renda salarial mitjana de les dones va ser el 2019 un 22,2% inferior a la dels homes. La dada, procedent de l'Agència Tributària i recollida pel sindicat Comissions Obreres, inclou sous, pensions i prestacions d'atur i té dues lectures. La primera, que s'ha produït una petita reducció de la bretxa respecte al 2018: llavors, la diferència era del 22,9%, cosa que el sindicat atribueix a l'augment del salari mínim interprofessional (SMI). I la segona, que hi ha una millora significativa si es compara des del 2006 (any que s'utilitza de base per a l'estudi), en què la diferència salarial era del 31%.

"El que podem veure [amb aquestes dades] i que creiem que després trobarem al resultat dels estudis de l'enquesta d'estructura salarial és que la pujada de l'SMI del 2019 impacta de manera més forta que altres anys en la disminució de la bretxa salarial de gènere", ha afirmat aquest dimarts Cristina Torre, secretària d'acció sindical de CCOO de Catalunya.

Si s'analitza la informació del 2019 agafant l'any 2006 com a referència, la conclusió és que la renda salarial mitjana de les dones ha crescut més de pressa que la dels homes. Sobretot perquè en la fase inicial de la crisi financera del 2008 la situació d'elles va millorar més que la d'ells i perquè en el segon repunt del 2012, la renda salarial mitjana dels homes va caure molt més que la de les dones. "Ara bé, veiem que en els últims anys hi ha hagut un creixement en paral·lel que no convergeix", ha explicat Llorenç Serrano, del departament d'estudis del sindicat. Així, tot i la petita millora, si es mantingués aquest ritme caldrien 31 anys per igualar les rendes salarials, i si tornéssim al ritme habitual des del 2010 en caldrien més de 80.

Un 40% de les dones, per sota de l'SMI

I és aquí on tots els portaveus de CCOO coincideixen a mirar cap al salari mínim interprofessional. “Davant el debat actual sobre si s'ha d'apujar o no, aportem una nova visió per continuar incrementant-lo”, ha dit Torre. Els gràfics presentats aquest dimarts indiquen que hi ha més homes que dones que cobren de dos a cinc cops l'SMI, és a dir, entre 1.900 i 4.750 euros bruts al mes, mentre que hi ha més treballadores que treballadors que ingressen per sota o com a màxim dos cops aquesta quantitat (menys de 950 euros mensuals, fins a 1.900 euros al mes). En concret, prop d'un 40% de les dones queden per sota, respecte a un 25% dels homes.

En tots els trams d'edat, elles cobren menys que ells encara que la diferència és molt més marcada en el cas de les més grans de 45 anys (sobretot les que tenen entre 56 i 65 anys). “Segurament això té més a veure amb les pitjors condicions salarials dels homes més joves respecte als més madurs, no amb el fet que s'hagi avançat en la bretxa”, apunta Serrano. El que troben significatiu és que la diferència es mantingui en la població més jove: entre els 16 i els 18 anys, les noies perceben una renda salarial mitjana un 58% inferior a la dels nois; entre els 18 i els 25, un 16,8% menys; entre els 26 i els 35, un 14,6% menys; i entre els 36 i els 45 anys, una renda mitjana d'un 22% per sota.