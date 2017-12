La segona empresa xinesa de jocs per al mòbil instal·la la seu europea a Barcelona

La indústria dels videojocs s’ha fixat en Barcelona com un dels seus campaments base a Europa i aquest cop és una de les grans empreses xineses del sector la que ha triat la capital catalana. Es tracta d’IGG, la segona companyia del sector dels jocs per a dispositius mòbils del gegant asiàtic. Com explica a l’ARA el director de l’empresa per als mercats de parla hispana, Enric Cabestany, IGG vol que Barcelona es converteixi en el seu primer centre d’operacions al continent europeu. “És una ciutat amb talent i econòmica, que està vivint ara una obertura internacional”, explica aquest català, que ha treballat els últims anys a Califòrnia també en el món mòbil.

A Barcelona, IGG hi instal·larà una societat matriu per gestionar la seva activitat a Europa i l’empresa ja està sondejant el mercat per fitxar personal. Inicialment, Cabestany explica que s’hi dedicarà un equip d’unes 25 persones, orientades sobretot al màrqueting i el desenvolupament de negoci. De fet, la xinesa també es planteja fer una ullada a l’ecosistema d’estudis de creació de videojocs europeus (també els catalans) a la recerca de possibles adquisicions.

Això implica que la companyia també obriria la seva seu barcelonina al desenvolupament creatiu dels seus títols, a banda dels apartats purament de negoci. Actualment, IGG compta amb jocs mòbils populars com ara Lords Mobile (la batalla entre regnes que té com a competidor directe el Clash of Clans de la finlandesa Supercell) i Sweet Maker, un puzzle de peces colorides de l’estil de l’omnipresent Candy Crush. L’empresa asiàtica també compta amb una forta aposta pels jocs mòbils tipus casino o pòquer.

430 milions d’usuaris registrats

Encara que al continent europeu el seu nom no ressona tant com els gegants King o Rovio, IGG és la segona empresa del sector a la Xina i la seva comunitat de jugadors ja arriba a gairebé 430 milions d’usuaris registrats al món. D’aquests, 18 milions hi juguen almenys una vegada al mes. Com recorda Cabestany, la cotitzada basa el seu negoci en diverses fonts, com ara els ingressos per publicitat i les compres dins l’aplicació. L’any passat IGG va facturar uns 273 milions d’euros, gairebé un 60% més que l’any anterior, i va guanyar 60 milions.