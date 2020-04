El comitè d'empresa de Nissan convoca vaga indefinida i Seat pacta el segon ERTO amb 9.300 afectats

El comitè d'empresa de Nissan ha convocat una vaga indefinida a les plantes de la Zona Franca i Montcada i Reixac fins que la multinacional japonesa no aclareixi el futur d'aquestes fàbriques, segons han informat fonts sindicals. En canvi, el comitè de Seat ha pactat el segon expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que ha de permetre tornar a fabricar cotxes a la planta de Martorell.

En el cas de Nissan, els treballadors ja havien iniciat mobilitzacions abans de la pandèmia davant la incertesa sobre el futur de les plantes catalanes. A la Zona Franca, on hi ha les cadenes de muntatge, s'estava treballant per sota del 30% de la capacitat i sense cap model futur assignat a la fàbrica abans de la crisi del covid-19.

Nissan té previst tornar a la fabricació a la Zona Franca el dia 4 de maig. Però aquest dimecres els sindicats han decidit convocar una vaga indefinida després d'una reunió amb la direcció de l'empresa. Tots els sindicats que formen part del comitè d'empresa –CCOO, UGT, USOC i CGT– han fet una crida als treballadors a no anar a la feina el 4 de maig, el dia en què es vol reprendre la producció a la línia 1, que fabrica el model pickup.

Durant l'últim trimestre, l'empresa va comunicar la pèrdua d'un model, la pickup X Class que fabrica per a Mercedes, i la reducció de la producció de la furgoneta elèctrica e-NV200. La direcció europea ja va assegurar que l'informe sobre la viabilitat de la companyia, que reclamen els sindicats, no es faria públic abans de l'estiu, però el comitè vol que l'empresa aclareixi el futur de la companyia a Espanya.

Els sindicats treballen per estendre la convocatòria de vaga a les altres plantes de l'empresa a l'Estat, que són les del Prat, Sant Andreu de la Barca, Àvila i Cantàbria. Aquestes dues últimes tenen previst tornar a la feina el pròxim 27 d'abril.

Amb la pandèmia, Nissan va deixar de fabricar el 13 de març, quan es va quedar sense subministraments de components procedents de la zona confinada de l'Anoia, i va aplicar un ERTO a tota la plantilla, uns 3.000 treballadors.

ERTO a Seat

Pel que fa a Seat, els representants sindicals han pactat aquest dimecres les condicions del segon ERTO a la companyia. Un expedient que ja no serà per causa de força major, sinó per raons productives i d'organització. Com l'anterior ERTO, l'empresa complementarà el salari dels treballadors fins al 80% del sou, però en aquest cas la companyia haurà de pagar les cotitzacions socials perquè ja no és un expedient a l'empara de la pandèmia.

L'ERTO de Seat s'ha fet per regular la tornada a la producció a partir del 27 d'abril. Afectarà en la primera fase a 9.300 empleats i després, quan l'activitat vagi augmentat, s'anirà reduint el nombre de treballadors afectats.

A l'inici de la segona fase, tornarà a la feina més del 40% del personal, mentre l'ERTO encara afectarà 6.700 persones. I, en la tercera fase, l'expedient temporal encara estarà vigent per al 33% de la plantilla, és a dir, 3.500 treballadors. Aquest procés pot durar fins a 8 setmanes.

L'acord a Seat inclou la dotació als treballadors d'equips de protecció individual (EPI), mascaretes i el compromís de fer proves PCR als seus 15.000 empleats a mesura que es vagin incorporant gradualment a la feina.

Durant el confinament i l'aturada de la fabricació, els dos fabricants de cotxes de Catalunya han estat treballant per al sector sanitari fabricant respiradors.