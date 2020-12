La tarifa regulada de gas guanya la resta

El subministrament de gas natural a les famílies creix en aquesta època i fins que torna el bon temps. Les calefaccions de gas són la principal causa de l’increment de la demanda, però no l’única, ja que també es fan servir més escalfadors d’aigua i es cuina més perquè es passa més temps a casa que a l’estiu, quan el clima i les hores de sol conviden a passar més estona al carrer o en activitats d’oci.

Davant d’aquesta situació, l’arribada del fred és un bon moment per plantejar-se si la factura del gas és la millor que podem tenir per a les nostres necessitats.

No obstant, abans de prendre cap decisió, cal tenir clara una cosa: el mercat del gas natural és un mercat regulat i que té una tarifa bàsica, l’anomenada tarifa d’últim recurs (TUR), a la qual pot accedir qualsevol ciutadà que doni d’alta el seu servei de gas. El govern espanyol revisa aquesta tarifa cada tres mesos i se’n publiquen els nous preus al Butlletí Oficial de l’Estat. L’última actualització va ser a finals de setembre i estarà en vigor els tres últims mesos de l’any, fins que el dia 1 de gener es torni a revisar.

Si preferim altres tarifes, les operadores de gas tenen les seves pròpies i competeixen en preus i serveis entre elles. Però els clients han de saber que sempre poden recórrer als preus regulats si no els agrada el que paguen.

El cost final que apareix a la factura, tant en el mercat regulat com en el lliure, té dues parts: per una banda, un fix mensual, i per l’altra, un preu variable en funció dels quilowatts de gas consumits (normalment, aquest segon factor pesa més en el preu final).

A més, hi ha un altre aspecte, que és el nivell de consum previst, que també modifica els preus. Amb el TUR, els preus varien si es contracta per un consum inferior a 5.000 quilowatts per mes o si es contracta per un consum entre 5.000 i 50.000 quilowatts mensuals. En el primer cas, la TUR 3.1 marca un fix de 4,26 euros al mes i un preu per quilowatt de quasi 4 cèntims i mig. En canvi, per al segon cas (o TUR 3.2), el preu fix puja a 8,02 euros i el variable baixa fins a 3,7 cèntims per quilowatt.

Quin dels dos nivells de consum cal contractar? La resposta depèn del consum i, en aquest cas, la calefacció és un element cabdal. Mentre que un habitatge amb un escalfador d’aigua de gas natural i fogons estranyament superarà els 5.000 quilowatts per mes de consum -podria donar-se el cas amb famílies molt nombroses, però no és el més habitual-, si s’hi afegeix una calefacció de gas sí que se superarà fàcilment aquest llindar i caldrà recórrer a la segona franja de preus.

Competència per serveis

La TUR està disponible a tot l’Estat a través de quatre filials d’empreses energètiques (Iberdrola, Endesa, Naturgy i EDP) dedicades a proveir gas a aquests preus. Però les operadores també poden oferir els preus que vulguin amb les seves marques habituals.

En aquest cas, el mercat lliure ofereix, en tots els casos, preus més elevats que la tarifa regulada, independentment del consum, com es pot veure a la taula adjunta. La quota fixa mensual és més d’un euro superior (dos euros en la tarfia 3.2) a la marcada pel govern en totes les empreses i el preu per quilowatt també és entre un i tres cèntims més elevat. Per tant, si es mira només el preu, la TUR és, ara mateix, la millor opció.

Per captar clients, doncs, les gasistes han d’optar per altres fórmules. En alguns casos, com Iberdrola o Repsol, ofereixen complements que inclouen reparacions i revisions. Altres, com Naturgy ofereixen tarifes planes que també inclouen la llum o tarifes amb instal·lació d’escalfadors. A més, actualment totes les gasistes ja ofereixen contractes sense permanència o amb permanències de pocs dies.

A més de les empreses que apareixen a la taula, dues companyies més, Alterna i Podo, no tenen preus públics perquè fan tarifes personalitzades per a cada client.