Les ‘telecos’ descobreixen la casa

Vendre telèfons mòbils com a ganxo per captar clients ja no és un al·licient suficient per a les operadores de telecomunicacions. Ara volen conquerir més àmbits de la vida dels seus usuaris i el següent objectiu està cada vegada més clar: la casa. Telefónica i Vodafone van donar ahir el tret de sortida al Mobile World Congress amb la presentació dels seus propis sistemes per connectar les cases amb tot tipus de dispositius intel·ligents. En el cas de Telefónica, l’aparell es diu Movistar Home i estarà integrat a Aura, l’assistent virtual que també va anunciar ahir l’operadora. Tot plegat forma part de l’anomenada quarta plataforma, l’estratègia de l’antic monopoli estatal per fer negoci més enllà de la telefonia mòbil.

“Un dels plans des del principi era ser on són els nostres clients”, va afirmar el responsable de dades de la companyia, Chema Alonso. Així doncs, Movistar Home vol convertir-se en una centraleta de tots els serveis de telefonia de la casa. El dispositiu compta amb una segona pantalla, permet fer trucades i videotrucades i connectar-les a la televisió. D’aquesta manera, també podrà fer servir la veu com a comandament i gestionar el router.

En canvi, Vodafone farà el salt al mercat de la domòtica a través d’una aliança amb Samsung i amb un model més centrat en la seguretat que en les telecomunicacions. Una de les primeres funcions del V-Home -així es diu el sistema que integra un hub principal, un sensor, una sirena i una càmera de video- serà convertir-se en un aliat per als pares més patidors. L’aplicació permetrà al client saber des del mòbil quan entra o surt de casa el seu fill i veure en directe què hi passa. A banda, l’operadora oferirà dos kits addicionals: un de detecció per a incidències amb fum i fuites d’aigua i un d’automatització per controlar, per exemple, els llums de casa o la temperatura.

De fet, el conseller delegat de Vodafone, António Coimbra, va insistir ahir a diferenciar-se dels productes de les companyies d’alarmes per a la casa i va assegurar que el seu producte “obre una categoria nova”. Segons el directiu, la quota mensual de V-Home estarà per sota dels 10 euros, mentre que els serveis de les empreses de seguretat acostumen a tenir preus per sobre dels 30 euros. No obstant, la responsable de productes i innovació de l’operadora, Blanca Echániz, va reconèixer que la casa connectada encara no és un mercat madur. De fet, va recordar que el 67% dels espanyols viu en pisos, no en habitatges unifamiliars, i veu menys sentit a incorporar aquest tipus de millores.

Amb aquesta aposta, les telecos s’aproximen a un mercat que fins ara només havien reclamat els grans gegants de la tecnologia. Amazon, Google i Apple fa temps que treballen en aparells per integrar tots els dispositius intel·ligents de la llar gràcies al reconeixement de veu. Probablement l’Alexa -la veu que parla a través de l’altaveu intel·ligent Amazon Echo-és un dels noms més repetits en el sector de la intel·ligència artificial per a la casa.

Adeu als ‘call centers’

Tot i així, segurament l’anunci més important que va fer ahir Telefónica és com vol aprofitar Aura per resoldre les consultes més habituals que tenen els seus clients i, per tant, treure cada vegada més feina als call centers. En una demostració de l’aplicació en portuguès, Aura ha resolt una de les preguntes més habituals dels clients de Telefónica: Quantes dades em queden aquest mes? En aquest sentit, la plataforma també respondrà a les qüestions sobre factures pendents, el saldo de les targetes de prepagament i els serveis contractats. Abans que el client esgoti les dades, l’aplicació també li pot enviar una notificació. Aquesta primera versió d’Aura estarà disponible per als usuaris d’Espanya, l’Argentina, el Brasil, Xile, Alemanya i el Regne Unit.

D’altra banda, José María Álvarez-Pallete, president executiu de Telefónica, va recordar que l’aplicació vol generar un ecosistema de negocis i donar entrada a tercers. Així, la companyia va anunciar que col·laborarà amb Facebook, Google i Microsoft per desenvolupar la plataforma. Aquest és un detall sorprenent, ja que la primera vegada que Telefónica va parlar de la seva quarta plataforma -el 2016 i amb César Alierta encara al capdavant de l’empresa-, es va presentar com una iniciativa per fer front als gegants tecnològics que fonamenten el seu negoci en les xarxes de l’operadora. Ara, però, Telefónica signa la pau amb aquestes empreses i passa de l’enfrontament a l’aliança. Els clients de l’operadora a Alemanya i Xile podran fer servir Aura a través de Facebook Messenger; i Aura també s’incorporarà pròximament a l’assistent virtual de Google, l’Assistant, i al de Microsoft, Cortana, el 2019.

Durant el congrés de l’any passat, la companyia ja va explicar que vol obrir la porta a la possibilitat que els usuaris cedeixin les seves dades -per exemple, a canvi de descomptes- a proveïdors de serveis digitals que les vulguin fer servir per oferir-los productes més personalitzats. En aquest sentit, el president de Telefónica va avançar que l’empresa treballa en una proposta amb Orange, Deutsche Telekom i l’holandesa KPN per fer possible la portabilitat de les dades dels seus clients. El seu pla és que cada client tingui un espai personal amb la informació que genera quan fa ús dels serveis de Telefónica i que pugui emportar-se-la quan canviï d’operadora.

“Ens els últims vuit anys hem estat transformant radicalment el nostre negoci”, va afirmar ahir Álvarez-Pallete. De fet, l’operadora assegura que només en els últims sis anys ha invertit més de 56.000 milions d’euros perquè la jugada d’anar més enllà de les xarxes li acabi sortint bé.

ELS APARELLS QUE VOLEN CONNECTAR (ENCARA MÉS) CASA TEVA

Movistar Home

El nou dispositiu de Telefónica és una extensió física del seu nou assistent virtual, Aura. Amb aquest aparell, els clients podran fer trucades i videotrucades, així com passar-les a la televisió. També vol funcionar com un comandament per gestionar amb la veu la televisió.

V-Home

L’aposta de Vodafone neix d’una aliança amb Samsung i incorpora un primer kit de solucions relacionades amb la seguretat de la casa. D’altra banda, també s’hi poden incorporar altres funcions com la detecció de fum i fuites d’aigua o l’automatització dels llums i la temperatura.

Amazon Echo

Aquest cilindre és el cos d’Alexa, l’assistent virtual basat en intel·ligència artificial d’Amazon. L’usuari pot demanar-li quin temps fa, gestionar una reserva en un restaurant o abaixar la temperatura de la casa. Funciona com un ecosistema i permet integrar-hi altres aparells.

Google Home

La gamma d’altaveus intel·ligents de Google també incorpora les capacitats de Google Assistant, que és capaç de reconèixer la veu i les ordres de fins a sis usuaris diferents. També inclou elements per automatitzar la casa i fer trucades sense el telèfon mòbil.