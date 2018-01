Pilota endavant de la patronal: no concreta cap proposta de pujada salarial i allarga la negociació fins al març

El pacte salarial torna a estar més lluny. Aquest dimecres les patronals CEOE i Cepyme havien de concretar quina seria la seva nova oferta als sindicats, però finalment totes dues organitzacions empresarials han optat per no concretar les xifres i per fixar de termini fins al març per negociar i mirar d'arribar a un acord amb els sindicats, després d'un any sencer sense pacte. De moment, la primera reunió de l'any amb CCOO i la UGT està fixada per al 25 de gener.

Segons el comunicat que han fet públic les dues patronals, la seva oferta "s'anirà precisant a mesura que avanci la negociació". Això sí, recorden que ja van avisar els sindicats que aniria "en línia" amb l'any anterior –que va ser d'entre l' 1,2% i el 2% més mig punt addicional i que va acabar sense acord–. Així doncs, la reunió de la junta de la CEOE ha acabat sense concretar res de nou. Els empresaris insisteixen que cal vincular l'augment salarial a la productivitat de les companyies, però no ofereixen cap forquilla d'augment.

"CEOE i Cepyme manifesten la seva màxima disposició a arribar a un acord amb els sindicats UGT i CCOO per a un acord d'una durada no inferior a dos anys"; amb aquest preàmbul comença un comunicat que no concreta xifres i que assevera que "el termini de negociació s'acaba a finals de març".

Mentre els sindicats reclamen una pujada superior al 3%, com va dir a principis de setmana el secretari general de CCOO, Unai Sordo, els empresaris insisteixen que "l'acord no s'ha de limitar a una negociació de les bandes salarials, sinó que també s'han de pactar tots els temes relacionats amb la productivitat". Però les reclamacions de CCOO encara van ser més concretes. Sordo va manifestar la seva intenció de demanar que els sous més baixos creixessin amb més força que la resta.

De moment, fixant-nos en les precendets del 2017, el primer trimestre del 2018 continuarà sense acord salarial, ja que fins ara s'han anat esgotant i prorrogant els terminis i la patronal ja ha avisat que les negociacions es poden allargar fins al març.