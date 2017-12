“Potser tu em pots ajudar”. Miguel Torres acaba així una missiva que va enviar el 5 de desembre a un grapat de periodistes, bàsicament europeus, amb qui manté des de fa anys una relació de confiança. Tots ells són experts en l’àmbit dels vins -alguns de revistes especialitzades i d’altres de diaris generalistes- però el text no pretenia promocionar cap referència de la companyia. El president del tercer grup vinícola català i d’un dels cellers més admirats del món (segons la publicació especialitzada Drinks International ) demanava un cop de mà per recuperar la confiança internacional en Barcelona i Catalunya després dels atemptats de l’agost, que van matar 16 persones, i, sobretot, de la imatge generada arran dels fets posteriors al referèndum de l’1-O.

Torres trencava així el silenci que ha mantingut en els últims mesos, durant els quals s’ha situat al marge dels debats sobre el trasllat de seus socials i d’abraçar cap discurs polític, de manera que s’ha distanciat dels protagonismes de Codorníu i Freixenet. A la missiva, titulada “Una carta sobre Barcelona” i a la qual ha tingut accés l’ARA, Torres tampoc entra en política i es limita a convertir-se en promotor turístic després de reconèixer que arran d’aquells fets “molts turistes han cancel·lat els seus viatges a Catalunya i Barcelona”. Molts polítics i institucions han denunciat els efectes d’aquesta crisi política, però cap ni un ha anunciat mesures per revertir els efectes.

La carta demana col·laboració perquè Catalunya pugui tornar “a les ments d’aquests potencials turistes” després que “la calma hagi retornat” al país. Des del grup vinícola es va evitar parlar d’unes missives que consideren que van ser enviades a “amics” a títol personal, amb l’únic objectiu que el turisme no es veiés més afectat per l’actual conjuntura política. Torres coneix de primera mà l’impacte que està tenint l’actual crisi, ja que té un establiment al mateix passeig de Gràcia, un dels principals eixos turístics de la capital catalana.

Arguments per visitar la ciutat

La missiva fa una explicació neutra dels fets que van envoltar el referèndum de l’1 d’octubre. Descriu que la consulta va ser prohibida pel govern central i que els partits independentistes la van mantenir. Apunta que 2,3 milions de catalans van participar en les votacions i que “desafortunadament, el dia del referèndum va quedar marcat també en alguns moments per l’ús de la força per part de les autoritats, que va desembocar en ferits”. A partir d’aquí, es refereix a les manifestacions que van venir després de l’1-O -convocades pels diferents blocs-, la destitució del govern català, la intervenció de la Generalitat i la convocatòria de les eleccions autonòmiques que se celebraran dijous vinent. La seva diagnosi acaba amb aquesta afirmació: “Aquesta vegada hi haurà plenes garanties democràtiques i fins i tot els partits independentistes han acceptat que només proposaran un referèndum si abans s’acorda amb Madrid”.

A partir d’aquesta suposada recuperació de la normalitat, Torres enumera quins són els motius pels quals “la nostra ciutat continua sent fins i tot més atractiva”. Fa referència a la qualitat de la cuina i als restaurants que tenen estrelles Michelin; destaca la lluita contra la pol·lució i l’augment de l’ús de la bicicleta, així com el fet que una tercera part dels taxis es moguin amb energies alternatives; reconeix l’increment de vols intercontinentals del Prat, i subratlla l’oferta cultural de la capital catalana. L’últim punt el reserva per a la zona vinatera del Penedès, on Torres té la seu.