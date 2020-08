El Barça necessita eleccions i capacitació

És evident que la derrota del Barça contra el Bayern a Lisboa per 2 a 8 conté tots els elements per considerar-se un punt d'inflexió històric, d'aquells que marquen la memòria col·lectiva i demanen una revisió profunda del rumb que ha portat la institució en els últims anys. A Lisboa es va constatar que l'era que es va encetar amb Joan Laporta a la presidència, i que va tenir els seus anys de glòria amb Josep Guardiola a la banqueta, ha acabat, i ho ha fet de la pitjor manera possible. Aquest equip que ha protagonitzat els millors anys de la història del club, i que ha ofert el futbol més espectacular del segle XXI, no mereixia viure una nit així. Però l'esport de competició és cruel i té poc respecte per la història, i el club no va voler o no va saber veure els signes alarmants de les últimes dues eliminacions de Champions a mans de la Roma i el Liverpool.

Per tant, no hi ha cap altra sortida que tornar a donar la veu al soci perquè pugui triar entre diferents projectes, fer foc nou i fixar un nou rumb. Perquè no només es tracta de trobar un secretari tècnic o un entrenador nou, sinó de plantejar una idea global de club, amb una política esportiva a llarg termini i un model de gestió que aprofiti els enormes actius d'una entitat global com el Barça però que no pot gastar com fan clubs comprats pels petrodòlars o en mans d'algun jerarca rus, xinès o nord-americà.

Però tan important com donar la veu al soci és com es gestiona la transició fins a les eleccions, que finalment seran el març de l'any que ve. El club necessita en aquest impàs màxima transparència, capacitació i assumpció de responsabilitats en la figura del seu president, Josep Maria Bartomeu. Ha de ser ell qui les assumeixi en primera persona i ofereixi totes les explicacions davant la massa social blaugrana. En aquest sentit, aquest dilluns era el dia en què Bartomeu havia de comparèixer públicament i sotmetre's a les preguntes dels periodistes. Una roda de premsa no és incompatible amb donar després entrevistes als mitjans, i a l'ARA estarem encantats de poder entrevistar-lo, però rebutjar una roda de premsa no és un bon senyal.

Es pot discutir si la dimissió era la millor solució per pilotar aquesta etapa de transició fins a les eleccions, però llavors s'ha de donar la cara per evitar la imatge d'una junta aferrant-se al poder durant uns mesos més. I, sobretot, ha arribat l'hora de ser competents i fer autocrítica, d'identificar els errors comesos durant els últims anys i el compromís de deixar el club en les millors condicions per al nou equip directiu que sorgeixi de les urnes. Bartomeu encara té l'oportunitat de passar a la història com algú que, tot i haver portat l'entitat a la seva derrota més dolorosa, va fer tot el possible perquè el seu successor, sigui qui sigui, no hagués d'afrontar una situació semblant.

És hora d'obrir les finestres i deixar que corri l'aire. I que en la campanya electoral es pugui veure un debat d'alt nivell, a l'altura de la història d'un club que sempre ha sabut renéixer de les cendres i superar adversitats molt més greus que la del malson lisboeta.