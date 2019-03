El Brexit entra en la dimensió desconeguda

Tots els esforços de la primera ministra britànica, Theresa May, per salvar el seu acord amb la UE per a un Brexit ordenat no han servit de res. Ni dos anys de dures negociacions ni unes últimes cessions de Brussel·les per intentar superar el bloqueig. La Cambra dels Comuns va tombar ahir el seu pla per 391 vots a 242, una derrota històrica per a un govern britànic. Ara s'obre un escenari de màxima incertesa en el qual no es pot descartar cap desenllaç. Entrem en la dimensió desconeguda.

Per començar aquest mateix dimecres es votarà l'opció d'una sortida de la Unió Europea no acordada, que té poques possibilitats de tirar endavant. I demà previsiblement es votarà un ajornament del Brexit, en principi previst per al 29 de març, de manera que la pilota tornarà a la teulada de la Unió Europea, que haurà de decidir què fa en una circumstància que no havia previst. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ja va avisar dilluns que els britànics no tindrien una tercera oportunitat per obtenir més avantatges. Per tant, ara la Unió ha de decidir si força un Brexit sense acord o si s'avé a obrir un nou període de negociacions en el que seria una pròrroga d'última hora.

Qualsevol dels dos escenari té pros i contres. Un Brexit no acordat sens dubte és un escenari perjudicial per a tothom, però potser més per als britànics. I una nova negociació crearà la sensació que els 'brexiters' poden imposar les seves condicions a la resta d'europeus. No és una decisió fàcil, i caldrà veure com s'acaba la setmana. Segurament, però, Brussel·les hauria d'ajustar la seva resposta a una estratègia més a llarg termini, com ara forçar un segon referèndum. Aquest escenari, encara remot, té una escletxa oberta en la decisió del líder del Partit Laborista, Jeremy Corbyn, d'acceptar aquesta possibilitat com a últim recurs.

En tot cas, el que és evident és que Theresa May ho té molt difícil per continuar al capdavant del govern en aquestes condicions, i és probable que el país entri en un període d'inestabilitat política amb la convocatòria de noves eleccions. El Partit Conservador està partit per la meitat, i la fractura també afecta els laboristes, de manera que ara és molt difícil generar un consens entre els 'brexiters' durs, els tous, i els que voldrien fer marxa enrere, i que segons les enquestes són la meitat de la població.

May va dir ahir: "Crec apassionadament que la millor manera de sortir de la UE és d'una manera ordenada, amb acord". La paradoxa, defensada per ella mateixa, és que els 'brexiters', rebutjant l'acord, poden estar obrint la porta a revertir la sortida de la UE. El fantasma d'una sortida caòtica ha mobilitzat en les últimes setmanes els principals sectors empresarials del país. I recordem que al novembre Downing Street va fer públic un informe en què pronosticava una caiguda del PIB del 9% en cas de no acord i un enfonsament de la lliura esterlina.

Caldrà veure quins són els pròxims passos, però davant d'un escenari tan incert donar la veu als ciutadans s'albira com l'opció menys dolenta.