Coronavirus: el valor de la informació responsable

Avui fa dos mesos que es va fer pública l’aparició d’un brot de coronavirus a la ciutat xinesa de Wuhan. Fa un mes del primer cas registrat a l’Estat, a l’illa de la Gomera, fa nou dies del gran brot a Itàlia i en fa cinc que es va registrar el primer cas a Catalunya. Temps suficient per haver mirat la qüestió amb distància, per desconfiar del país d’origen, perquè s’hagi estès un pànic paral·lel a la ignorància, perquè s’hagi amagat informació o s’hagi exagerat, perquè se n’hagin minimitzat les conseqüències i perquè hagin circulat desenes de rumors. Aquesta muntanya russa fins a cert punt és lògica, humana amb més exactitud, però també obliga a ser molt curós amb la informació, tant la que transmeten les autoritats, administratives i científiques, com la que retransmetem els mitjans de comunicació.

En cinc dies, a Catalunya hem passat d’un cas a sis. A l’Estat es va tancar el dijous amb 23 casos, el divendres amb 40 i ahir amb 56. Però, al mateix temps, de casos greus n’hi ha tres.

Estem, doncs, davant d’un augment notable d’afectats. Les xifres són similars a França i a Alemanya, en una mena de cinturó al voltant dels vora 900 casos d’Itàlia. La contenció del Covid-19 és un factor determinant, i aquí hi entra la principal incidència de la comunicació. Falta molt temps per arribar a disposar d’una vacuna. Els experts indiquen que, tot i la feina contra rellotge arreu del món, un estudi de seguretat d’una vacuna reclama sis mesos, i un d’eficiència en reclama una vintena. Per tant, fora de l’atenció mèdica als casos ja registrats, és imprescindible apel·lar a la responsabilitat dels ciutadans en la seva activitat diària per minimitzar l’extensió del virus. I aquesta responsabilització s’aconseguirà si s’eviten tant el paternalisme com l’opacitat i l’alarmisme. A la Xina i a Itàlia hem vist la combinació en diversos graus d’alguns d’aquests elements, que han generat fortes crítiques de la població.

Afortunadament, i amb alguna excepció fins ara sense gaire transcendència, les autoritats sanitàries catalanes i espanyoles estan responent amb missatges de calma, amb informació concreta i científica de les mesures que cal prendre i desmentint aquelles accions que no ajuden. Aquest aspecte és molt important perquè, com recorden els experts, el Covid-19 és un coronavirus tan nou que té encara aspectes desconeguts per a la comunitat científica, la qual cosa vol dir que se seguirà generant informació i que els canals de confiança s’han de mantenir oberts i inalterables. Perquè, per exemple, el que avui es descarta a Espanya i s’aplica a França -prohibir els actes d’alta afluència-, demà pot canviar, i la ciutadania ho ha de poder entendre. Perquè la ciutadania, com els mercats i l’economia, penalitza la incertesa