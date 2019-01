Casado enfonsa el PP fins a la quarta posició

Les enquestes electorals no passen pel seu millor moment de credibilitat, a causa de la volatilitat del vot i el trencament del tradicional sistema de partits a Catalunya i a Espanya, però quan totes apunten en la mateixa direcció solen encertar. El CIS fet públic ahir apunta que el PP, no fa tant un partit totpoderós amb una gran implantació territorial i una fidelitat de vot a prova de bomba, ja seria la quarta força política, per darrere del PSOE (29,9%), Ciutadans (17,7%) i Units Podem i les seves confluències (15,4%). El PP de Pablo Casado es quedaria amb un raquític 14,9%, menys de la meitat dels sufragis aconseguits per Mariano Rajoy (33%) el juny del 2016.

L'enfonsament del PP té una causa fàcilment identificable: els seus votants s'estan passant a Cs i, últimament, a Vox. La formació d'extrema dreta obtindria un suport del 6,5% dels votants espanyols, segons el CIS, cosa que li asseguraria l'entrada al Congrés en les circumscripcions més poblades, com ara Madrid. Altres enquestes doblen la intenció de vot per Vox i la situen per sobre del 10%. El CIS encara manté una majoria progressista al Parlament espanyol, però la majoria d'estudis d'opinió el que detecten és una pulsió autoritària i dretana que impulsa Vox i fa que el tripartit que ara mateix governa Andalusia –el format pel PP i Cs amb el suport dels ultres– fregui el 50% dels vots.

En el que sí que coincideixen tots els sondejos és en la pujada de Vox, que després d'entrar al Parlament andalús amenaça ara amb irrompre en autonomies i ajuntaments el pròxim mes de maig. I d'on surten els votants de Vox? Doncs segons les enquestes venen majoritàriament del PP i de l'abstenció, i no tant de Cs i d'altres partits. A aquestes altures, doncs, ja es pot afirmar sense por d'equivocar-se que l'estratègia de Pablo Casado per recuperar el terreny perdut ha fracassat. Amb el seu discurs radical i retrògrad, d'un anticatalanisme desacomplexat, no està guanyant votants sinó que els està expulsant cap a l'extrema dreta.

Els 'barons' del PP tenen motius per preocupar-se. A Andalusia encara van poder salvar els mobles perquè al cap i a la fi van obtenir la presidència de la Junta. Però què passarà quan en lloc de ser primera o segona força siguin tercera o quarta? ¿Es llançaran als braços de Vox i Cs per intentar esgarrapar unes engrunes de poder? Si Casado no corregeix el rumb, el nou líder del centredreta espanyol no serà ell sinó Albert Rivera, que a més intentarà arribar a pactes també amb el PSOE per no quedar tacat pel populisme autoritari i masclista de Vox.

L'experiència demostra que quan s'adopta el discurs d'algú altre, en aquest cas de l'extrema dreta, el votant sol preferir l'original a la còpia. Casado no pot fer veure que el PP no té un passat i, per tant, no pot competir amb Santiago Abascal en puresa ideològica. Per això, a més d'errònia, l'estratègia de Casado és suïcida. Si en lloc de combatre l'extrema dreta, el PP s'hi abraça, acabarà sent devorat per un monstre que ell mateix ha fabricat.