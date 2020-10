Les restriccions s'estenen amb l'objectiu d'evitar confinaments totals

Fa tres setmanes que va començar el curs escolar i, de moment, l'àmplia majoria de les classes s'han pogut fer de manera presencial. És una molt bona notícia perquè això permet que, tot i la anormalitat de la situació general, s'hagi tornat a una certa rutina tant en l'ensenyament com en el treball. Ara, però, està en mans de la ciutadania que això pugui continuar sent així. És a dir, no és pot abaixar la guàrdia en cap moment i cal fer cas de les mesures de restricció que indiquen les autoritats sanitàries.

Com era previsible, està havent-hi rebrots en diferents punts i l'objectiu és que no vagin a més i que es puguin controlar i rastrejar. De moment, el conjunt de Catalunya es manté estable, tot i que en xifres de contagi altes (un miler al dia), amb un lleuger augment setmana a setmana. Però hi ha llocs on les xifres s'estan disparant, com és el cas d'Amposta, Tortosa i Roquetes, on s'han més que doblat els casos en una sola setmana i, encara que per població això no afecta molts malalts, és un símptoma que la situació és podria descontrolar. Per això en les últimes hores el Procicat ha aprovat mesures especials en aquests tres municipis amb l'objectiu de frenar l'expansió del virus: es demana a la ciutadania que es quedi a casa tant com pugui i redueixi, per tant, l'activitat social. També es limita al 50% l'aforament a l'hostaleria i la restauració i es prohibeix el consum en barra, entre altres mesures. És important que hi hagi consciència que aquestes mesures, que per a alguns poden ser difícils, són fonamentals per contenir el rebrot i evitar mals majors, no sols a nivell sanitari, que és el més important, sinó també en el terreny econòmic i social.

Com s'ha vist clarament en el cas de Madrid, que segueix descontrolada amb uns percentatges de positius per 100.000 habitants que multipliquen per gairebé dotze vegades les recomanacions de l'OMS, cal actuar com més aviat millor per contenir el contagi perquè no fer-ho té conseqüències terribles a tots els nivells. De fet, el govern francès obliga a tancar els bars de París amb una taxa que és menys de la meitat de la que té Madrid, on aquesta mesura no s'ha plantejat encara. L'experiència de la sortida precipitada del confinament per aprofitar una temporada turística que ha quedat igualment estroncada pels rebrots de l'estiu –i ha posat en risc la feina i la imatge del país com a destinació segura– ha de servir per entendre que cal ser estrictes en les mesures de contenció i sobretot evitar sucumbir a les pressions dels sectors econòmics més afectats per aquestes restriccions, als quals, com s'ha fet fins ara, se'ls ha de continuar ajudant des de l'administració.

La prioritat ara és que les escoles es mantinguin obertes –poc més del 90% de les de Catalunya ho poden fer tot, amb centenars d'alumnes i docents confinats parcialment per diferents brots– i que l'activitat laboral i econòmica en general pugui continuar funcionant. Cada cop estan més clars els indicadors que permeten objectivar les mesures que cal prendre i Salut, en general, està actuant de manera contundent i raonable allà on cal, però hi ha una part de la feina important que depèn dels ciutadans. Sí, hem de reduir encara més l'activitat social, i sí, cal complir les restriccions imposades i mantenir les mesures bàsiques d'higiene i distància. Això no s'ha acabat, ni de bon tros, i per mantenir-nos com estem ara haurem d'extremar encara molt més les precaucions.