El Govern aprovarà avui normes per facilitar extraescolars i esports

Un cop reobertes les escoles i amb els seus nous engranatges en funcionament, el focus es posa ara en les activitats extraescolars i els esports. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha avançat que el Procicat aprovarà avui mesures per facilitar la dinàmica d'aquestes propostes. En una entrevista a Ràdio 4, ha considerat que seria una llàstima que aquest curs és renunciés d'entrada a fer certes extraescolars o a les mateixes colònies. Sobretot tenint en compte que es consideren un element important en la lluita contra la segregació. "Ens sabria molt de greu que aquest fos un any sense colònies", ha defensat.

Bargalló ha dit que entén que hi hagi hagut AMPAs o direccions que han decidit prescindir-ne en un curs que ja és prou complicat, però ha apuntat que això fa augmentar la segregació i que el Govern dictarà ara pautes clares per poder fer colònies, com ara la distància a la qual s'han de situar les lliteres.

Bargalló ha considerat que l'inici de curs ha satisfet l'objectiu principal que era reobrir les escoles i reprendre les classes presencials, i ha dit que el fet que ara hi hagi un 2% de docents confinats forma part de l'escenari que havien dibuixat: "Això ja ho sabíem. Sabíem que obrir portava com a conseqüència haver de fer alguns confinaments". El conseller ha defensat que, en qualsevol cas, el percentatge d'infeccions produïdes a les escoles és "baixíssim": "A les escoles no es produeixen infeccions". Ha negat rotundament les acusacions que assenyalen que Educació busca aconseguir la immunitat de grup amb la reobertura escolar.

Grups bombolla

El conseller ha detallat que per motius sanitaris el més important és que el grup sigui bombolla i no tant la mida del mateix grup. "El que és important és fer classe", ha defensat, i ha dit que a la ciutat de Barcelona hi ha escoles que han optat per fer grups de 16, 17 o 18 infants amb un mestre cada grup i d'altres que han optat per grups més grans amb dos mestres, i que han sigut molt poc rígids a l'hora de valorar els diferents projectes de reobertura dels centres.

El conseller ha insistit que, tenint en compte les extraescolars i la vida familiar, es funcionarà amb un joc de grups bombolla, que s'ha de respectar per poder seguir la traçabilitat dels contagis. "Hem fet un esforç perquè, per primera vegada davant d'una crisi econòmica, en lloc de retallar personal, n'hem contractat més", ha apuntat. Pel que fa a les substitucions, ha dit que "en la majoria de casos les baixes se substitueixen en 24 hores si es troba el substitut".

Denúncies per "sadisme"

Bargalló ha negat que estiguin tenint problemes per fer arribar mascaretes a les escoles. I ha admès que tenen denúncies per "sadisme" de famílies que rebutgen que els infants portin mascareta a l'aula, i que també hi ha qui no els porta a classe per por al contagi. "Em saben greu discursos negatius fets des d'algun àmbit de la comunitat educativa. L'esforç de les direccions ha sigut bestial", ha apuntat, i ha dit que és "lògic" que se sentin una mica abandonades per part de la conselleria perquè cada centre té una sèrie de problemes i Educació no ha pogut arribar a tots.