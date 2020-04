Molts dubtes i pocs mitjans abans de donar per acabat el confinament

Aquest dijous a la mitjanit s'acaba el confinament total que va promulgar el govern de Pedro Sánchez el passat 30 de març. Així, passades aquestes estranyes vacances de Setmana Santa, milers de treballadors de sectors no essencials deixen de tenir el permís retribuïble i retornable. Hauran d'anar a la feina si és que no poden fer teletreball, la seva empresa no els ha fet un ERTO o no formen part d'algun dels sectors que segons el decret de l'estat d'alarma, que aquest dijous mateix es va allargar fins al 26 d'abril, no poden obrir les portes. Dilluns a bona part d'Espanya i dimarts a Catalunya ens podem tornar a trobar, doncs, amb els metros plens de gent i molta més activitat a les carreteres. I podria ser que tornéssim a tenir un pic de contagis si no hi ha mesures estrictes de distanciament i són efectives.

Tot i que al ple del Congrés que ha allargat l'estat d'alarma el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va fer una crida a no abaixar la guàrdia i va dir que s'implantarien noves mesures d'higiene i de distanciament social, el cert és que es manté la incertesa sobre què vol dir, això.

En aquests moments encara hi ha les urgències plenes -i estem parlant d'instal·lacions que s'han ampliat-, les residències segueixen en emergència i no totes disposen encara dels equips protectors adequats. A més, i és un tema important, els treballadors sanitaris estan al límit de les seves forces físiques i emocionals. Estem parlant, en el conjunt d'Espanya, de xifres de més de 600 morts al dia i encara un augment diari de contagis. És cert que són molts menys dels que hi havia fa dues setmanes, però encara no s'ha aturat. A les farmàcies no hi ha mascaretes -tot i que el govern català ha promès que n'arribaran en massa dimarts que ve- i els tests arriben just, si és que arriben, per al personal dels serveis essencials.

En aquest context costa de creure que sigui una bona idea no allargar el confinament total una mica més, almenys fins que es pugui tenir controlada la situació i es puguin donar instruccions clares a la població sobre la seva protecció i com ha d'actuar. Possiblement fins demà, o qui sap si diumenge, no es coneixeran les restriccions exactes que hi haurà a partir d'ara per als treballadors. Confiem que no es repetirà la improvisació que hi va haver en el confinament, però inspira poca confiança el precedent de l'actuació i la política informativa dels governs fins ara. Tant el govern català com diversos partits -entre ells JxCat, ERC, Més País i el BNG- reclamen que s'allargui el confinament total. De moment, el govern de Sánchez s'hi oposa perquè diu que la seguretat total pot trigar mesos a arribar, fins que no hi hagi una vacuna, i tem un nivell insuportable d'erosió de l'economia amb efectes d'una gravetat desconeguda fins ara.

Tanmateix, s'està veient aquests dies que no hi ha una recepta única sobre el que cal fer. Entre els mateixos epidemiòlegs hi ha diferències. Cal tenir molts elements en compte, és cert. Però caldrà molta prudència abans d'obrir-se a una sortida massiva de ciutadans, així com més claredat informativa cap a la població i una millor relació i col·laboració entre administracions.